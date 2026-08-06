Yeniçağ Gazetesi
06 Ağustos 2026 Perşembe
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Anasayfa Ekonomi Türk enerji şirketinden Avrupa'ya kritik yatırım: Yeni şirket resmen kuruldu

Türk enerji şirketinden Avrupa'ya kritik yatırım: Yeni şirket resmen kuruldu

Astor Enerji, İspanya'nın Zaragoza kentinde yüzde 100 bağlı ortaklığı Astor Enerji Spain S.A.'nın kuruluşunu tamamladı. Yeni şirket, enerji ekipmanları üretimi ve teknik hizmetler sunacak.

Kaynak: Diğer
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Türk enerji şirketinden Avrupa'ya kritik yatırım: Yeni şirket resmen kuruldu - Resim: 1

Astor Enerji, İspanya'da yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Astor Enerji Spain S.A.'nın kuruluş ve tescil işlemlerini tamamladığını açıkladı.

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Türk enerji şirketinden Avrupa'ya kritik yatırım: Yeni şirket resmen kuruldu - Resim: 2

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 5 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, İspanya'daki bağlı ortaklığının kuruluş sürecine ilişkin bilgi verdi.

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Türk enerji şirketinden Avrupa'ya kritik yatırım: Yeni şirket resmen kuruldu - Resim: 3

Yeni şirketin faaliyet alanı; elektrik transformatörleri ile elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtım sistemlerine yönelik ekipmanların üretimi, satışı, mühendislik, montaj ve teknik hizmetlerin sunulmasını kapsıyor.

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Türk enerji şirketinden Avrupa'ya kritik yatırım: Yeni şirket resmen kuruldu - Resim: 4

Açıklamaya göre, şirketin 13.03.2026 tarihli özel durum açıklaması doğrultusunda, İspanya'nın Zaragoza kentinde bakım, onarım ve servis hizmetleri sunan mevcut yapılanmasının kurumsal yapısını güçlendirmek ve faaliyetlerini yerel şirket çatısı altında yürütmek amacıyla kurulmasına karar verilen, sermayesinin tamamı şirkete ait yüzde 100 bağlı ortaklık "ASTOR ENERJI SPAIN S.A."nın kuruluş ve tescil işlemleri tamamlandı.

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Türk enerji şirketinden Avrupa'ya kritik yatırım: Yeni şirket resmen kuruldu - Resim: 5

Bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesi 3 milyon 499 bin 920 euro olurken, şirket sermayesi her biri 1 euro nominal değer taşıyan 3 milyon 499 bin 920 adet nama yazılı paydan oluşuyor.

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