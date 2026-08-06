SGK için kritik uyarı: Devlet katkısı kalktı

Yılmaz’a göre, devlet katkısı hesaba katıldığında 2025’te 36 milyar TL fazla veren SGK, bu kaynak çıkarıldığında 853 milyar TL açık vermiş görünüyor. 2026’da ise 200 milyar TL fazla beklenen dengenin 1,1 trilyon TL açığa dönüşebileceği tahmin ediliyor. Düzenleme merkezi yönetim bütçe açığını kısa vadede düşük gösterecek olsa da SGK’nın nakit dengesini bozacak, uzun vadeli mali riskleri artıracak. Açıkların doğrudan Hazine tarafından kapatılması, kurumun daha fazla prim toplama motivasyonunu da zayıflatabilecek.