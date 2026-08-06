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Kaynak: AA / DHA / İHA

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Saat 15.30'da başlayacak toplantıda Terörsüz Türkiye Süreci ana gündem maddesi olacak. Sürece ilişkin kritik değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda güvenlik, istihbarat ve koordinasyon başlıkları masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DETAYLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, TBMM'ye sunulan çerçeve yasanın kabul edilmesiyle birlikte örgütün silah bırakma sürecinin tespit ve teyit mekanizmasına ilişkin yürütülecek çalışmalar ele alınacak. Süreçte görev üstlenen kurumlar arasındaki eş güdüm ve koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılacak.

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ SON DURUM MASADA

MGK'da, hem istihbarat birimlerinden gelen bilgiler hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki istihbarat raporları doğrultusunda kapsamlı güvenlik değerlendirmeleri gerçekleştirilecek. Özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beştepe'de gerçekleştirilecek MGK toplantısının ardından yazılı bir açıklama yayımlanması bekleniyor. Açıklamada, Terörsüz Türkiye Süreci'ne ilişkin alınan değerlendirmeler ve güvenlik gündemine dair önemli mesajların kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.