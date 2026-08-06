Gram altının 9 bin lirayı göreceği zamanı açıkladı: ABD’li dev banka tarih verdi

Ocak ayında ons başına 5.500 dolarla tarihi zirvesini gören altın, derin bir düzeltmeyle 4.050 dolara kadar gerilemişti. Ancak son günlerde ons altının 4.162 dolara, gram altının ise 6.373 TL’ye yükselmesi piyasaya moral verdi.
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Ocak ayındaki rekorun ardından sert bir düzeltme yaşayan altın, kritik destek seviyelerinin üzerinde tutunarak yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Piyasalardaki satış baskısı zayıflarken, küresel finans devlerinden gelen son analizler altının kaderini değiştirecek yeni bir döneme işaret ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Analistlere göre ons altında 4.100 dolar üzerinde kalınması halinde sırasıyla 4.200 ve 4.300 dolar seviyeleri gündeme gelecek.
GRAM ALTIN 9.100 TL'Yİ AŞABİLİR
Uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyan JPMorgan analistleri, mevcut düşüşün ana trendi bozmadığını belirtiyor. Banka, merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altının 2026 son çeyreğinde 6.000 dolar ortalamasına ulaşmasını bekliyor.
Dolar/TL kurunun mevcut seviyesini koruduğu senaryoda; ons altının 6.000 dolara tırmanması, iç piyasada gram altını 9.100 TL’nin üzerine taşıyabilir.
Bu da mevcut fiyatlara göre %43’ün üzerinde bir kazanç anlamına geliyor.
MERKEZ BANKALARI TOPLUYOR
ABD tahvil faizleri ve güçlü dolar altın üzerinde baskı oluştursa da merkez bankalarının alımları fiyatları destekliyor.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları ikinci çeyrekte alımlarını %62 artırarak 289 tona çıkardı. Özellikle Çin'in rezerv çeşitlendirme adımları uzun vadeli yükseliş senaryosunu güçlendiriyor.