Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gram altının 9 bin lirayı göreceği zamanı açıkladı: ABD’li dev banka tarih verdi

Gram altının 9 bin lirayı göreceği zamanı açıkladı: ABD’li dev banka tarih verdi

Ocak ayındaki rekorun ardından sert bir düzeltme yaşayan altın, kritik destek seviyelerinin üzerinde tutunarak yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Piyasalardaki satış baskısı zayıflarken, küresel finans devlerinden gelen son analizler altının kaderini değiştirecek yeni bir döneme işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gram altının 9 bin lirayı göreceği zamanı açıkladı: ABD’li dev banka tarih verdi - Resim: 1

Ocak ayında ons başına 5.500 dolarla tarihi zirvesini gören altın, derin bir düzeltmeyle 4.050 dolara kadar gerilemişti. Ancak son günlerde ons altının 4.162 dolara, gram altının ise 6.373 TL’ye yükselmesi piyasaya moral verdi.

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Gram altının 9 bin lirayı göreceği zamanı açıkladı: ABD’li dev banka tarih verdi - Resim: 2

Analistlere göre ons altında 4.100 dolar üzerinde kalınması halinde sırasıyla 4.200 ve 4.300 dolar seviyeleri gündeme gelecek.

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Gram altının 9 bin lirayı göreceği zamanı açıkladı: ABD’li dev banka tarih verdi - Resim: 3

GRAM ALTIN 9.100 TL'Yİ AŞABİLİR

Uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyan JPMorgan analistleri, mevcut düşüşün ana trendi bozmadığını belirtiyor. Banka, merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altının 2026 son çeyreğinde 6.000 dolar ortalamasına ulaşmasını bekliyor.

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Gram altının 9 bin lirayı göreceği zamanı açıkladı: ABD’li dev banka tarih verdi - Resim: 4

Dolar/TL kurunun mevcut seviyesini koruduğu senaryoda; ons altının 6.000 dolara tırmanması, iç piyasada gram altını 9.100 TL’nin üzerine taşıyabilir.

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Gram altının 9 bin lirayı göreceği zamanı açıkladı: ABD’li dev banka tarih verdi - Resim: 5

Bu da mevcut fiyatlara göre %43’ün üzerinde bir kazanç anlamına geliyor.

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Gram altının 9 bin lirayı göreceği zamanı açıkladı: ABD’li dev banka tarih verdi - Resim: 6

MERKEZ BANKALARI TOPLUYOR

ABD tahvil faizleri ve güçlü dolar altın üzerinde baskı oluştursa da merkez bankalarının alımları fiyatları destekliyor.

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Gram altının 9 bin lirayı göreceği zamanı açıkladı: ABD’li dev banka tarih verdi - Resim: 7

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları ikinci çeyrekte alımlarını %62 artırarak 289 tona çıkardı. Özellikle Çin'in rezerv çeşitlendirme adımları uzun vadeli yükseliş senaryosunu güçlendiriyor.

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