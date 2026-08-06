Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat etmesinden sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Besim Dutlulu, YENİ Parti'ye katılmıştı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu?
Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katılan ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Yunus Arıkan
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, YENİ Parti'ye katılan ilk büyükşehir belediye başkanı olmuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı bırakmak istemediğinin kamuoyunca dillendirilmesi sonrası Dutlulu'dan manidar bir paylaşım geldi.
"Ölene kadar siyaset yapmak veya Belediye Başkanı olmak zorunda değiliz diyen Dutlulu, dikkat çeken ifadeler kullandı
Dutlulu'nun paylaşımı şöyle:
"Ölene kadar siyaset yapmak veya Belediye Başkanı olmak zorunda değiliz."
"Ne yapacaksak onurumuzla yapalım…"
"Allah ömür verir de görürsek torunlarıma ben elimden geleni yaptım derim."
NE OLMUŞTU?
CHP’de yaşanan kurultay tartışmalarının ardından mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi, partide yeni bir siyasi sürecin başlamasına neden oldu.
Özgür Özel ise CHP’den ayrılan isimlerle birlikte YENİ Parti çatısı altında siyasi yoluna devam etti. Bu süreçte Dutlulu da CHP üyeliğinden istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı.
Dutlulu’nun yeni partisinin ilk büyükşehir belediye başkanı olarak kayıtlara geçmesinin ardından yaptığı bu paylaşım, CHP’deki eski ve yeni dönem tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.