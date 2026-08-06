Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu?

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katılan ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 1

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat etmesinden sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Besim Dutlulu, YENİ Parti'ye katılmıştı.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 2

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, YENİ Parti'ye katılan ilk büyükşehir belediye başkanı olmuştu.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 3

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı bırakmak istemediğinin kamuoyunca dillendirilmesi sonrası Dutlulu'dan manidar bir paylaşım geldi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 4

"Ölene kadar siyaset yapmak veya Belediye Başkanı olmak zorunda değiliz diyen Dutlulu, dikkat çeken ifadeler kullandı

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 5

Dutlulu'nun paylaşımı şöyle:

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 6

"Ölene kadar siyaset yapmak veya Belediye Başkanı olmak zorunda değiliz."

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 7

"Ne yapacaksak onurumuzla yapalım…"

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 8

"Allah ömür verir de görürsek torunlarıma ben elimden geleni yaptım derim."

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 9

NE OLMUŞTU?
CHP’de yaşanan kurultay tartışmalarının ardından mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi, partide yeni bir siyasi sürecin başlamasına neden oldu.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 10

Özgür Özel ise CHP’den ayrılan isimlerle birlikte YENİ Parti çatısı altında siyasi yoluna devam etti. Bu süreçte Dutlulu da CHP üyeliğinden istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Hedef Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 11

Dutlulu’nun yeni partisinin ilk büyükşehir belediye başkanı olarak kayıtlara geçmesinin ardından yaptığı bu paylaşım, CHP’deki eski ve yeni dönem tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

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