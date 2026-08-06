Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026)

Zayıflayan ABD doları, düşen tahvil faizleri ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerle ons altın, son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026) - Resim: 1

Küresel piyasalarda altın fiyatları perşembe günü üst üste dördüncü işlem gününü de kazançla tamamlayarak yatırımcısını sevindirdi. ABD dolarındaki zayıflama, gerileyen tahvil getirileri, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik diplomatik iyimserlik, değerli metalleri destekleyen ana unsurlar oldu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026) - Resim: 2

Spot altın fiyatları günlük yüzde 1 artış kaydederek ons başına 4.285,84 dolara kadar tırmandı. Bu rakamla birlikte altın, 18 Haziran tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026) - Resim: 3

Çarşamba günü şubat ayından bu yana en büyük günlük primini yapan spot altının yanı sıra, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9 artışla 4.345,80 dolar seviyesine çıktı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.522,56 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.523,54 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.431,00 TL

Çeyrek Altın Satış: 10.609,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.862,00 TL

Yarım Altın Satış: 21.199,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 40.877,52 TL

Tam Altın Satış: 41.683,93 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026) - Resim: 8

ATA ALTIN

Ata Altın Alış: 42.154,94

Ata Altın Satış: 43.291,20

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026) - Resim: 9

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.860,99 TL

22 Ayar Bilezik Satış: 6.084,14 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026) - Resim: 10

ONS ALTIN

Küresel piyasalarda son 7 haftanın zirvesine çıkarak anlık olarak 4.266 – 4.278 dolar aralığında işlem görmekte.

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