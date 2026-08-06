Küresel piyasalarda altın fiyatları perşembe günü üst üste dördüncü işlem gününü de kazançla tamamlayarak yatırımcısını sevindirdi. ABD dolarındaki zayıflama, gerileyen tahvil getirileri, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik diplomatik iyimserlik, değerli metalleri destekleyen ana unsurlar oldu.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Ağustos 2026)
Zayıflayan ABD doları, düşen tahvil faizleri ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerle ons altın, son yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?Cemile Kurel
Spot altın fiyatları günlük yüzde 1 artış kaydederek ons başına 4.285,84 dolara kadar tırmandı. Bu rakamla birlikte altın, 18 Haziran tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu.
Çarşamba günü şubat ayından bu yana en büyük günlük primini yapan spot altının yanı sıra, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9 artışla 4.345,80 dolar seviyesine çıktı.
GRAM ALTIN
GRAM ALTIN ALIŞ: 6.522,56 TL
GRAM ALTIN SATIŞ: 6.523,54 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.431,00 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.609,00 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.862,00 TL
Yarım Altın Satış: 21.199,00 TL
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 40.877,52 TL
Tam Altın Satış: 41.683,93 TL
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 42.154,94
Ata Altın Satış: 43.291,20
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.860,99 TL
22 Ayar Bilezik Satış: 6.084,14 TL
ONS ALTIN
Küresel piyasalarda son 7 haftanın zirvesine çıkarak anlık olarak 4.266 – 4.278 dolar aralığında işlem görmekte.