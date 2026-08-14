UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemi açısından üç numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda 25 rövanş karşılaşması gerçekleşti.
Rakiplerini elemeyi başaran Lugano, Midtjylland, Twente, Inter Turku, Nordsjaelland, Tromsö, Rakow, Rijeka, Jablonec, Braga, Partizan, Inter Escaldes, Karabağ, Drita, St. Gallen, Borac, Hibernian, Sion, Motherwell, Gent, Ajax, Hajduk Split, Riga, Dinamo City ve Austria Wien play-off turuna kalmaya hak kazandı.
KONFERANS LİGİ'NDE KARŞILAŞMALAR VE SONUÇLAR
Konferans Ligi'nde play-off turu karşılaşmaları, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Tobol (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2 (0-3)
Karabağ (Azerbaycan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (0-1)
Ilves (Finlandiya) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (0-1)
Flora Tallinn (Estonya) - Inter Escaldes (Andorra): 0-4 (0-2)
RFS (Letonya) - Jablonec (Çekya): 1-2 (0-2)
Hammarby (İsveç) - Rakow (Polonya): 0-1 (0-0)
Nordsjaelland (Danimarka) - Valur (İzlanda): 5-0 (2-0)
Midtjylland (Danimarka) - Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti): 3-2 (2-0)
DAC 1904 (Slovakya) - Twente (Hollanda): 3-3 (0-6)
Dinamo Minsk (Belarus) - Braga (Portekiz): 0-0 (0-1)
Györi (Macaristan) - Riga (Letonya): 1-1 (0-1)
Vitebsk (Belarus) - Borac (Bosna Hersek): 2-1 (0-1) (Penaltılarla 2-4)
Tromsö (Norveç) - CFR Cluj (Romanya): 2-1 (5-0)
Vaduz (Lihtenştayn) - Inter Turku (Finlandiya): 2-2 (1-2)
Runavik (Faroe Adaları) - Lugano (İsviçre): 2-2 (0-2)
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Hibernian (İskoçya): 0-0 (1-2)
St. Gallen (İsviçre) - Sheriff (Moldova): 5-1 (3-1)
Drita (Kosova) - Tre Fiori (San Marino): 5-0 (4-1)
Sion (İsviçre) - Noah (Ermenistan): 2-1 (2-2)
Motherwell (İskoçya) - HJK (Finlandiya): 2-0 (1-1)
Austria Wien (Avusturya) - Beitar (İsrail): 1-2 (2-1) (Penaltılarla 4-2)
Gent (Belçika) - Göteborg (İsveç): 1-1 (1-0)
Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti) - Ajax (Hollanda): 2-2 (1-3)
Hajduk Split (Hırvatistan) - Zalgiris (Litvanya): 4-0 (5-2)
Dinamo City (Arnavutluk) - Auda (Letonya): 4-0 (0-1)