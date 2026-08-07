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Kaynak: İHA

TÜVTÜRK’ün desteğiyle düzenlenen Anadolu Dostluk Rallisi, Türkiye’nin farklı bölgelerini kapsayan rotasında yolculuğuna devam ediyor. 2 Ağustos’ta İstanbul Sultanahmet’ten başlayan ralli, Ege ve Batı Anadolu etabını tamamlayarak beşinci durağı olan Pamukkale’ye ulaştı.

Çoğunlukla klasik araçların yer aldığı organizasyon kapsamında katılımcılar, geçtikleri şehirlerde yerel kültürle buluşurken sosyal fayda odaklı etkinliklere de katıldı.

RALLİNİN ROTASINDA 10 FARKLI DURAK YER ALIYOR

Anadolu Dostluk Rallisi’nin ilk yarısında sırasıyla Çanakkale, Akçay, Efes, Dalyan ve Pamukkale durakları geçildi.

Organizasyonun ikinci yarısında ise rota şu şekilde devam edecek:

7 Ağustos: Olimpos

8 Ağustos: Konya

9 Ağustos: Niğde

10 Ağustos: Kapadokya

11 Ağustos: Aksaray 12 Ağustos: Ankara final noktası

Katılımcılar, Anadolu’nun farklı coğrafyalarında kültürel keşif ve sosyal etki odaklı yolculuklarını sürdürecek.

"İYİLİK DURAKLARI" İLE SOSYAL FAYDA BULUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Klasik rallilerden farklı bir anlayışla hazırlanan Anadolu Dostluk Rallisi, her durağında sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer veriyor.

Organizasyon kapsamında Çanakkale’den Balıkesir Edremit’e uzanan güzergahta Altınoluk, Güre, Akçay ve Edremit’te; Muğla Dalyan’dan Denizli’ye uzanan rotada ise çeşitli sosyal fayda buluşmaları gerçekleştirildi.

Katılımcılar, TÜVTÜRK istasyonlarını ziyaret ederek hazırlanan hediyeleri teslim aldı. Ardından öğrenciler ve çocuklarla bir araya gelen ekipler, hediyeler dağıtarak keyifli anlar yaşadı.

Ralli araçları çocukların yoğun ilgisiyle karşılanırken, program kapsamında huzurevleri de ziyaret edilerek büyüklerle sıcak sohbetler gerçekleştirildi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ MESAJI VERİLİYOR

TÜVTÜRK’ün trafik güvenliği alanındaki deneyimiyle desteklenen Anadolu Dostluk Rallisi’nde, uzun yolculuklarda araç bakımının ve zamanında yapılan muayenenin önemine dikkat çekiliyor.

Katılımcılar, yolculuk boyunca gerçekleştirdikleri paylaşımlarla güvenli sürüş konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.