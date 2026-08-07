SGK uzmanı İsa Karakaş katıldığı canlı yayında mevcut ekonomi programının sabit gelirliler üzerindeki yüküne dikkat çeken Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için masadaki rakamları ve refah payı beklentilerini tek tek sıraladı.
SGK uzmanı İsa Karakaş şimdiden emeklinin Ocak maaş zammını açıkladı
SGK Uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında Temmuz ayı enflasyon verilerini, yıl sonu beklentilerini ve önümüzdeki Ocak ayında emekli ile memur maaşlarına yapılacak olası zam oranlarını değerlendirdi.Cemile Kurel
"Enflasyon Mücadelesi Sabit Gelirliyi Tüketti"
Orta Vadeli Program’daki (OVP) geçmiş enflasyon hedefleri ile gerçekleşen rakamlar arasındaki farka vurgu yapan İsa Karakaş, açlık ve yoksulluk sınırına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"2023 yılından günümüze kadar bu enflasyonla mücadele programı gerçekten emeklilerimizi, asgari ücretlimizi, bütün sabit gelirlileri tüketti. Çünkü Türk-İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı bile 37 bin liraya dayandı.
Asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı ise 23 bin 552 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 120 bin lirayı aştı.
Bu hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz çok zor durumda."
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerinin tutmayacağını belirten Karakaş, piyasada yüzde 30 civarında bir konsensüs oluştuğunu ve yıllık enflasyonun şu an yüzde 31,75 seviyelerinde seyrettiğini aktardı.
Ocak Zammı İçin İlk Senaryolar: SSK, Bağ-Kur ve Memura Ne Kadar Zam Gelecek?
Yılın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte maaş artışlarının konuşulmaya başlandığını belirten SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ocak ayı için öngördüğü en düşük ve en yüksek zam oranlarını açıkladı.
İsa Karakaş'ın kulis ve enflasyon beklentilerine dayandırdığı maaş zammı tahminleri şu şekilde:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri
En kötü ihtimalle en az yüzde 7, maksimum yüzde 11 oranında bir güncelleme bekleniyor.
Memur ve Memur Emeklileri
Toplu sözleşme şartları nedeniyle en az yüzde 5, en fazla yüzde 8,5 seviyesinde bir artış öngörülüyor.
Toplu Sözleşme Eleştirisi: "Memur ve Memur Emeklisi Enflasyona Ezilecek"
Toplu sözleşme sistemini sert bir dille eleştiren İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin enflasyonun altında kalmaya devam edeceğini savundu:
"Bu toplu sözleşme faciası nedeniyle memur ve memur emeklisi enflasyonun altında ezilecek.
Temmuz ayında ezildi, dolayısıyla Ocak ayında da ezilecek. yüzde 5'lik bir toplu sözleşme var; eğer enflasyon yüzde 7'yi aşarsa belki bir fark alırlar. Aşmazsa yüzde 5 ile sınırlı kalacak."