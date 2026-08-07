Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti

Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, benzinde oluşan 4,35 TL’lik dev indirim ÖTV’ye aktarılıp pompaya yansıtılmazken, hemen ardından yeni bir zam dalgası gündeme geldi.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti - Resim: 1

Akaryakıt piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri cuma günü yaşandı.

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti - Resim: 2

Benzin fiyatlarında oluşması beklenen 4,35 TL’lik indirimin tamamı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV tarafında kullanıldı.

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti - Resim: 3

Bu nedenle söz konusu indirim sürücülerin tabelasına yansımadı.

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti - Resim: 4

Cumartesi Günü Pompaya 1,06 TL Zam Bekleniyor
İndirimin ÖTV’ye gitmesinin hemen ardından benzinde yeni bir fiyat artışı ihtiyacı doğdu. Gazeteci Olcay Aydilek, benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geleceğini duyurdu.

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti - Resim: 5

Benzinde 1,43 TL'lik zam gereksinimi oluştuğunu belirten Aydilek, Eşel Mobil Sistemi’nin nasıl işleyeceğini ve pompaya yansıyacak net rakamı şu sözlerle açıkladı:

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti - Resim: 6

"Benzine, cumartesi gününden geçerli 1,43 TL zam bekleniyor.

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti - Resim: 7

Zam gereksiniminin eşel mobil gereğince yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, yüzde 75'i pompaya yansıyacak. Buna göre zam tutarı 1,06 TL."

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti - Resim: 8

Eşel Mobil Sistemi Nasıl İşleyecek?
Uygulanan Eşel Mobil Sistemi kapsamında;

Benzinde oluşan 1,43 TL'lik zammın yüzde 25'lik kısmı ÖTV'den karşılanacak.

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti - Resim: 9

Geriye kalan yüzde 75'lik kısım ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılacak.

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Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti - Resim: 10

Böylece cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,06 TL zam yapılması bekleniyor.

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