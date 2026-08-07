Akaryakıt piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri cuma günü yaşandı.
Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, benzinde oluşan 4,35 TL’lik dev indirim ÖTV’ye aktarılıp pompaya yansıtılmazken, hemen ardından yeni bir zam dalgası gündeme geldi.Cemile Kurel
Benzin fiyatlarında oluşması beklenen 4,35 TL’lik indirimin tamamı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV tarafında kullanıldı.
Bu nedenle söz konusu indirim sürücülerin tabelasına yansımadı.
Cumartesi Günü Pompaya 1,06 TL Zam Bekleniyor
İndirimin ÖTV’ye gitmesinin hemen ardından benzinde yeni bir fiyat artışı ihtiyacı doğdu. Gazeteci Olcay Aydilek, benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geleceğini duyurdu.
Benzinde 1,43 TL'lik zam gereksinimi oluştuğunu belirten Aydilek, Eşel Mobil Sistemi’nin nasıl işleyeceğini ve pompaya yansıyacak net rakamı şu sözlerle açıkladı:
"Benzine, cumartesi gününden geçerli 1,43 TL zam bekleniyor.
Zam gereksiniminin eşel mobil gereğince yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, yüzde 75'i pompaya yansıyacak. Buna göre zam tutarı 1,06 TL."
Eşel Mobil Sistemi Nasıl İşleyecek?
Uygulanan Eşel Mobil Sistemi kapsamında;
Benzinde oluşan 1,43 TL'lik zammın yüzde 25'lik kısmı ÖTV'den karşılanacak.
Geriye kalan yüzde 75'lik kısım ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılacak.
Böylece cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,06 TL zam yapılması bekleniyor.