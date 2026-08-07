Akaryakıtta tabela yine değişecek: Benzine zam geliyor indirim ÖTV’ye gitti

Cumartesi Günü Pompaya 1,06 TL Zam Bekleniyor

İndirimin ÖTV’ye gitmesinin hemen ardından benzinde yeni bir fiyat artışı ihtiyacı doğdu. Gazeteci Olcay Aydilek, benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geleceğini duyurdu.