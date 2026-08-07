Gün içerisinde Akdeniz civarında sarsıntılar meydana geldi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem kaydedildi.
Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı
Akdeniz’de peş peşe depremler oluyor. Bu depremlerden biri olan Muğla Marmaris’teki 4.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Akdeniz’in güneybatısındaki sismik hareketliliği değerlendirerek kritik uyarılarda bulundu.İbrahim Doğanoğlu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığı bilgilere göre, saat 10.10’da gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak saptandı.
Depremin odak derinliği ise 10,86 kilometre olarak hesaplandı.
Marmaris’teki depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya platformu üzerinden bölgedeki mevcut duruma dair açıklamalarda bulundu.
Son dönemde Ege ve Akdeniz hattında gözlemlenen deprem faaliyetlerine işaret eden Bektaş; aynı geniş alanda 24 Haziran’da 4,9, 5 Temmuz’da Datça açıklarında 4,1 ve son olarak Marmaris’te 4,1 büyüklüğündeki sarsıntıların yaşandığını anımsattı.
Uzman isim, bu depremlerin Akdeniz’in güneybatısında küçük ve orta ölçekli sismik aktivitenin devam ettiğini kanıtladığını ifade etti.
Mevcut verilerin şu aşamada korku ve paniğe yol açacak bir tablo sunmadığını belirten Prof. Dr. Bektaş, sürecin hassasiyetle izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bölgede önümüzdeki süreçte 4,5 ile 5,5 büyüklüğü arasındaki sarsıntıların sıklaşması veya göç eden bir deprem dizisinin ortaya çıkması durumunda tablonun yeniden ve daha dikkatli analiz edilmesi gerekeceğini vurguladı.
Akdeniz ve çevresinde bugün sabah saatlerinde üst üste başka iki sarsıntı da meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede kısa aralıklarla 3.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi.
Akdeniz'in Rodos Adası açıklarında saat 10.10’da bir deprem gerçekleşti.
Yer yüzeyine oldukça yakın bir noktada, 1.4 kilometre derinlikte meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgedeki hareketlilik devam etti.
Bu sarsıntıdan yaklaşık iki saat sonra, saat 12.03'te Akdeniz açıklarında bir deprem daha kaydedildi.
Yine 3.5 büyüklüğünde olduğu belirlenen ikinci sarsıntının derinliği ise 23.2 kilometre olarak ölçüldü. Her iki depremde de herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.