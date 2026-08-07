Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı

Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı

Akdeniz’de peş peşe depremler oluyor. Bu depremlerden biri olan Muğla Marmaris’teki 4.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Akdeniz’in güneybatısındaki sismik hareketliliği değerlendirerek kritik uyarılarda bulundu.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 1

Gün içerisinde Akdeniz civarında sarsıntılar meydana geldi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem kaydedildi.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığı bilgilere göre, saat 10.10’da gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak saptandı.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 3

Depremin odak derinliği ise 10,86 kilometre olarak hesaplandı.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 4

Marmaris’teki depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya platformu üzerinden bölgedeki mevcut duruma dair açıklamalarda bulundu.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 5

Son dönemde Ege ve Akdeniz hattında gözlemlenen deprem faaliyetlerine işaret eden Bektaş; aynı geniş alanda 24 Haziran’da 4,9, 5 Temmuz’da Datça açıklarında 4,1 ve son olarak Marmaris’te 4,1 büyüklüğündeki sarsıntıların yaşandığını anımsattı.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 6

Uzman isim, bu depremlerin Akdeniz’in güneybatısında küçük ve orta ölçekli sismik aktivitenin devam ettiğini kanıtladığını ifade etti.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 7

Mevcut verilerin şu aşamada korku ve paniğe yol açacak bir tablo sunmadığını belirten Prof. Dr. Bektaş, sürecin hassasiyetle izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 8

Bölgede önümüzdeki süreçte 4,5 ile 5,5 büyüklüğü arasındaki sarsıntıların sıklaşması veya göç eden bir deprem dizisinin ortaya çıkması durumunda tablonun yeniden ve daha dikkatli analiz edilmesi gerekeceğini vurguladı.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 9

Akdeniz ve çevresinde bugün sabah saatlerinde üst üste başka iki sarsıntı da meydana geldi.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 10

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede kısa aralıklarla 3.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 11

Akdeniz'in Rodos Adası açıklarında saat 10.10’da bir deprem gerçekleşti.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 12

Yer yüzeyine oldukça yakın bir noktada, 1.4 kilometre derinlikte meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgedeki hareketlilik devam etti.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 13

Bu sarsıntıdan yaklaşık iki saat sonra, saat 12.03'te Akdeniz açıklarında bir deprem daha kaydedildi.

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Yerküre beşik gibi sallanıyor: Osman Bektaş’tan “tablo değişebilir” uyarısı - Resim: 14

Yine 3.5 büyüklüğünde olduğu belirlenen ikinci sarsıntının derinliği ise 23.2 kilometre olarak ölçüldü. Her iki depremde de herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

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