Türkiye, araç muayene hizmetlerini özel sektöre ilk kez devrettiğinde takvimler 20 yıl öncesini gösteriyordu. Ne şehir hastaneleri ne de mega altyapı projeleri henüz hayattaydı. Doğuş Grubu ve Akfen ortaklığındaki TÜVTÜRK konsorsiyumu, iki on yıl boyunca Türkiye'nin araç muayene sistemini tek çatı altında işletti.
TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak
Türkiye’de araç muayene sisteminde 20 yıldır süren TÜVTÜRK dönemi resmen sona erdi, TURKA ile yeni bir sayfa açıldı. Peki vatandaşın hayatında ne değişecek? Yeni işletmeci MET-GÜN’ün kurucusu Metin Güneş’ten heyecanlandıran ilk açıklama geldi.Kaynak: Diğer
20 Yıllık Dönem Sona Erdi: TÜVTÜRK’ten TURKA’ya Uzanan Yolculuk
Dün atılan imzalarla bu devir kapandı. Enerji, altyapı ve taahhüt projeleriyle tanınan MET-GÜN Grubu, TURKA markasıyla araç muayene sisteminin yeni sahibi oldu. 2025 yılında yapılan ihalede 1,72 milyar dolarlık teklifle kazanan dev konsorsiyum, Türkiye’de kamu geliri açısından da devasa bir kaynak yarattı.
Satır Arasındaki Gizli Detay: Hazine Garantisi Olmadan Dev Kredi
Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberinde yer alan bilgilere göre imza töreninin en dikkat çeken finansal detaylarından biri, projenin herhangi bir Hazine garantisi taşımaması oldu.
Ziraat Bankası’nın liderliğinde; Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, ICBC ve QNB’nin yer aldığı dev banka konsorsiyumu projeye ve MET-GÜN ortaklığına finansman sağladı.
Öte yandan törene İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho’nun da katılması, projenin arkasındaki uluslararası ortaklık yapısının ve İspanya’nın verdiği diplomatik-ekonomik desteğin sembolü olarak yorumlandı.
Vatandaşın Hayatında Ne Değişecek?
İşte Vaat Edilen Yenilikler
Araç sahiplerinin en çok merak ettiği "Benim için ne değişecek?" sorusunun yanıtı ise sürücülerin yüzünü güldürecek nitelikte. TURKA'nın taahhüt ettiği yeni dönem standartları şunlar:
Komisyonsuz Kredi Kartı Ödemesi
Sürücüler artık kartla ödemelerde ekstra komisyon yükünden kurtulacak.
Yapay Zeka Ve Lazer Teknolojisi
Lazer tarayıcılar ve yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri ile muayene süreleri kısalacak.
Motosikletlere Özel İstasyonlar
Motosiklet sürücüleri için ayrı ve özel muayene alanları kurulacak.
Afet Anında Sahra Hastanesi
Çevre dostu olarak inşa edilecek yeni tesisler, olası afet durumlarında hızlıca sahra hastanesine dönüştürülebilecek alt yapıya sahip olacak.
Tam Dijital Dönem
Randevu ve sonuç süreçleri tamamen dijital platformlar üzerinden yönetilecek.
Metin Güneş’ten İlk Açıklama: "Mahcup Etmeyeceğiz"
MET-GÜN’ün kurucusu Metin Güneş, imza töreninin ardından heyecanını şu sözlerle dile getirdi:
"Göreceksin ki, öyle tesisler oluşturacağız, öyle projeler yapacağız ki hem bize güvenenleri hem de Türk halkını mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'ye, Türk insanına yakışır araç muayene istasyonları yapacağız."
Devlet hazinesine sağlanan 1,72 milyar dolarlık kaynağın Türk halkına eğitim, sağlık gibi temel alanlarda geri dönmesi temenni edilirken, araç sahipleri TÜVTÜRK sonrası TURKA dönemindeki bu yeni deneyimi yakından takip edecek.