Yeniçağ Gazetesi
02 Ağustos 2026 Pazar
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Anasayfa Otomotiv TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak

TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak

Türkiye’de araç muayene sisteminde 20 yıldır süren TÜVTÜRK dönemi resmen sona erdi, TURKA ile yeni bir sayfa açıldı. Peki vatandaşın hayatında ne değişecek? Yeni işletmeci MET-GÜN’ün kurucusu Metin Güneş’ten heyecanlandıran ilk açıklama geldi.

Kaynak: Diğer
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TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak - Resim: 1

Türkiye, araç muayene hizmetlerini özel sektöre ilk kez devrettiğinde takvimler 20 yıl öncesini gösteriyordu. Ne şehir hastaneleri ne de mega altyapı projeleri henüz hayattaydı. Doğuş Grubu ve Akfen ortaklığındaki TÜVTÜRK konsorsiyumu, iki on yıl boyunca Türkiye'nin araç muayene sistemini tek çatı altında işletti.

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TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak - Resim: 2

20 Yıllık Dönem Sona Erdi: TÜVTÜRK’ten TURKA’ya Uzanan Yolculuk

Dün atılan imzalarla bu devir kapandı. Enerji, altyapı ve taahhüt projeleriyle tanınan MET-GÜN Grubu, TURKA markasıyla araç muayene sisteminin yeni sahibi oldu. 2025 yılında yapılan ihalede 1,72 milyar dolarlık teklifle kazanan dev konsorsiyum, Türkiye’de kamu geliri açısından da devasa bir kaynak yarattı.

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TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak - Resim: 3

Satır Arasındaki Gizli Detay: Hazine Garantisi Olmadan Dev Kredi

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberinde yer alan bilgilere göre imza töreninin en dikkat çeken finansal detaylarından biri, projenin herhangi bir Hazine garantisi taşımaması oldu.

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TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak - Resim: 4

Ziraat Bankası’nın liderliğinde; Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, ICBC ve QNB’nin yer aldığı dev banka konsorsiyumu projeye ve MET-GÜN ortaklığına finansman sağladı.

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TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak - Resim: 5

Öte yandan törene İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho’nun da katılması, projenin arkasındaki uluslararası ortaklık yapısının ve İspanya’nın verdiği diplomatik-ekonomik desteğin sembolü olarak yorumlandı.

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TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak - Resim: 6

Vatandaşın Hayatında Ne Değişecek?

İşte Vaat Edilen Yenilikler

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği "Benim için ne değişecek?" sorusunun yanıtı ise sürücülerin yüzünü güldürecek nitelikte. TURKA'nın taahhüt ettiği yeni dönem standartları şunlar:

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TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak - Resim: 7

Komisyonsuz Kredi Kartı Ödemesi

Sürücüler artık kartla ödemelerde ekstra komisyon yükünden kurtulacak.

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TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak - Resim: 8

Yapay Zeka Ve Lazer Teknolojisi

Lazer tarayıcılar ve yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri ile muayene süreleri kısalacak.

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TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak - Resim: 9

Motosikletlere Özel İstasyonlar

Motosiklet sürücüleri için ayrı ve özel muayene alanları kurulacak.


Afet Anında Sahra Hastanesi

Çevre dostu olarak inşa edilecek yeni tesisler, olası afet durumlarında hızlıca sahra hastanesine dönüştürülebilecek alt yapıya sahip olacak.

Tam Dijital Dönem

Randevu ve sonuç süreçleri tamamen dijital platformlar üzerinden yönetilecek.

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TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak - Resim: 10

Metin Güneş’ten İlk Açıklama: "Mahcup Etmeyeceğiz"

MET-GÜN’ün kurucusu Metin Güneş, imza töreninin ardından heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Göreceksin ki, öyle tesisler oluşturacağız, öyle projeler yapacağız ki hem bize güvenenleri hem de Türk halkını mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'ye, Türk insanına yakışır araç muayene istasyonları yapacağız."

Devlet hazinesine sağlanan 1,72 milyar dolarlık kaynağın Türk halkına eğitim, sağlık gibi temel alanlarda geri dönmesi temenni edilirken, araç sahipleri TÜVTÜRK sonrası TURKA dönemindeki bu yeni deneyimi yakından takip edecek.

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