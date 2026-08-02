TÜVTÜRK - TURKA değişiminde ezber bozan madde: İstasyonlar sadece muayene yapmayacak

Metin Güneş’ten İlk Açıklama: "Mahcup Etmeyeceğiz"

MET-GÜN’ün kurucusu Metin Güneş, imza töreninin ardından heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Göreceksin ki, öyle tesisler oluşturacağız, öyle projeler yapacağız ki hem bize güvenenleri hem de Türk halkını mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'ye, Türk insanına yakışır araç muayene istasyonları yapacağız."

Devlet hazinesine sağlanan 1,72 milyar dolarlık kaynağın Türk halkına eğitim, sağlık gibi temel alanlarda geri dönmesi temenni edilirken, araç sahipleri TÜVTÜRK sonrası TURKA dönemindeki bu yeni deneyimi yakından takip edecek.