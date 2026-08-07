Finans sektöründe 25 yılı aşkın bir tecrübe ile faaliyet gösteren Alman Midas Touch Consulting Kurucusu ve Genel Müdürü Florian Grummes, altın ve değerli metaller piyasasına yönelik yatırım stratejisini güncelledi.
Dev Alman şirketinin kurucusu altında rakam verdi: Altının yazı nasıl bitireceği belli oldu
Midas Touch Consulting kurucusu Florian Grummes, altındaki altı aylık bekleme sürecini sonlandırarak portföyündeki yatırım oranını yüzde 80'e çıkardı. Tecrübeli isim, altının bu yaz ulaşabileceği rakamla ilgili çarpıcı tahminler yaptı.Utku Beycan
Son altı aydır piyasalardan bilinçli bir şekilde uzak durarak nakit pozisyonunu koruduğunu belirten uzman isim, bu ara verme sürecinin tamamlandığını ve yeniden alım tarafına geçtiğini duyurdu.
Portföyündeki yatırım oranını yüzde 50 seviyesinden yüzde 80'e çıkaran Grummes, bu hamlenin metale olan genel bakışının değişmesinden ziyade doğru zamanlama odaklı bir kararın sonucu olduğunu ifade etti.
Grummes'in yatırım kararlarında Japonya Maliye Bakanlığı'nın 3 Ağustos'ta açıkladığı kritik politika değişikliği etkili oldu.
Japonya'nın, gelecekteki para müdahaleleri için Federal Rezerv'in FIMA repo mekanizmasını kullanacağını duyurması piyasalarda yeni bir dönem başlattı.
Onaylanmış yabancı merkez bankalarının ABD Hazine tahvillerini satmak yerine teminat göstererek dolar borçlanmasına imkan tanıyan bu mekanizmayı değerlendiren Grummes, bu gelişmeyi "yeniden para basma sürecine dönüş" olarak yorumladı.
Öte yandan Temmuz ayı sonunda teknoloji hisselerinde yaşanan sert geri çekilmeler piyasadaki stresi gözler önüne serdi.
"Muhteşem Yedi" olarak bilinen teknoloji devlerinin tek bir seansta yaklaşık 797 milyar dolarlık değer kaybına uğradığı, S&P 500 endeksinin ise 2014'ten bu yana ilk kez bir Temmuz ayını kayıpla kapattığı süreçte, değerli metaller tam tersi yönde yukarı yönlü sert hareketler sergiledi.
Piyasadaki son yükseliş hareketlerini değerlendiren Florian Grummes, ons altının bu yaz döneminde 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 4 bin 500 dolar seviyesini test edeceğini öngörüyor.
Bu direnç noktasının yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki hedef alanının 4 bin 800 ile 4 bin 900 dolar aralığı olacağını savunan deneyimli analist, gümüş fiyatlarında ise 70 dolar seviyesinin görülebileceğini ifade ediyor.
Buna karşın, yükseliş beklentisine rağmen orta vadeli rekor tahminlerine temkinli yaklaşan uzman, altının yıl içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşamayacağını öngörüyor.
Altında 28 Ocak'ta kaydedilen 5 bin 589,38 dolarlık tarihi rekorun gerisinde kalınacağını belirten Grummes, kademeli alım stratejisiyle maliyet ortalamasını düşürmeyi tercih ettiğini vurguluyor.
Yatırım tercihlerinde büyük üretici firmalar yerine potansiyeli yüksek küçük ölçekli madencilik şirketlerine ağırlık verdiğini açıklayan Grummes, Silver Tiger Metals ve First Mining Gold'daki pozisyonlarını duyurdu.
Büyük üreticilerin yüksek altın fiyatları sayesinde ciddi nakit akışı sağladığına dikkat çeken analist, önümüzdeki 1 ila 3 yıl içerisinde sektörde henüz başlamamış büyük bir birleşme ve satın alma (M&A) dalgasının yaşanacağını, bu durumun küçük ölçekli şirketlerin değerini artıracağını öngörüyor.
Ayrıca platin tarafında 2 bin doların altındaki seviyelerin cazip olduğunu, 1.500 ile 1.700 dolar aralığının ise uzun vadeli harika giriş fırsatları sunduğunu belirten uzman, küresel fiziki altın ticaretinin de Londra ve New York ekseninden Şanghay, Hong Kong ve Singapur gibi Asya merkezlerine kaydığını vurguluyor.
Deneyimli isim, çip üreticileri, yapay zeka hisseleri ve spekülatif kripto varlıklardan uzak durmaya devam ettiğini ekliyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.