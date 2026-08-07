Dev Alman şirketinin kurucusu altında rakam verdi: Altının yazı nasıl bitireceği belli oldu

Ayrıca platin tarafında 2 bin doların altındaki seviyelerin cazip olduğunu, 1.500 ile 1.700 dolar aralığının ise uzun vadeli harika giriş fırsatları sunduğunu belirten uzman, küresel fiziki altın ticaretinin de Londra ve New York ekseninden Şanghay, Hong Kong ve Singapur gibi Asya merkezlerine kaydığını vurguluyor.