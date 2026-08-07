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Kaynak: Haber Merkezi

Anlaşma askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak iradeyi yansıtıyor ve bölgesel sahiplenmeyi esas alıyor. Bu anlaşma, üç devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve tehditleri caydırmayı amaçlıyor. Anlaşma tamamen savunma niteliği taşıyor.

MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANDI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından "Mekke Savunma Anlaşması"nın imzalandığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada;

"Üç ülke arasındaki tarihi bağlardan, kardeşlik ve İslami dayanışma temelindeki güçlü ilişkilerden hareketle; ortak stratejik çıkarlar ve uzun yıllara dayanan savunma iş birliği üzerine inşa edilen bu anlayış doğrultusunda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Şahbaz Şerif, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.

Anlaşma, üç ülkenin ortak güvenliklerini daha da güçlendirme kararlılığını ortaya koyarken; bölgede ve ötesinde barışın, güvenliğin ve istikrarın desteklenmesini, güvenli ve müreffeh bir geleceğin inşa edilmesini hedefliyor.

Anlaşmanın amacı, her türlü saldırganlık girişimine karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmek. Bu kapsamda, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı bir saldırının, üçüne birden yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği hükme bağlanıyor.

Anlaşma ayrıca, üç ülke arasındaki savunma iş birliğinin tüm alanlarda geliştirilmesini ve derinleştirilmesini öngörüyor." denildi.