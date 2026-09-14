Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere toplam 182 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Türkşeker'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, işçi alımına ilişkin detaylara yer verildi.

BAŞVURULAR 14-18 EYLÜL ARASINDA YAPILACAK

Paylaşımda, 182 işçi alımı için başvuruların Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacağı belirtildi.

İş pozisyonlarına ilişkin bilgilerin kurumun internet sitesinde 14 Eylül Pazartesi saat 24.00'ten itibaren öğrenilebileceği, başvuruların ise 14-18 Eylül tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALINACAK?

Türkşeker bünyesindeki şeker fabrikalarında çalıştırılmak üzere 57 engelli ve 42 eski hükümlü işçi alınacak.

Makine fabrikasında ise 83 sürekli işçi istihdam edilecek.

Böylece Türkşeker fabrikaları ve makine fabrikasında toplam 182 işçi için alım gerçekleştirilecek.