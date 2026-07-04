Mayıs ayında Türkşeker tarafından iki özel firmaya kapalı kapılar ardında yapılan 100 bin tonluk indirimli şeker satışı, beraberinde getirdiği 600 milyon liralık kamu zararı iddiasıyla tartışılmaya devam ediyor. Kurumun kendi satış fiyatlarının dahi altında gerçekleşen bu işlemin hemen ertesi günü şeker fiyatlarına zam yapılması, söz konusu firmalara "büyük bir kıyak çekildiği" eleştirilerini beraberinde getirmişti.

Varlık Fonu bünyesinde faaliyet gösteren böylesine stratejik bir kurumda yaşanan bu olay, siyasetin de bir numaralı gündem maddelerinden biri haline geldi.

"BU BİR PEŞKEŞTİR" ÇIKIŞI VE SÜRPRİZ ZİYARET

Geçtiğimiz ay partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında konuyu sert bir dille eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, söz konusu işlem için "Bu bir satış değil, peşkeştir!" ifadelerini kullanmıştı.

Gelen bu sert tepkinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tarımdan Haber’de Sadettin İnan’ın haberine göre; Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin'in, Saadet Partisi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Mahmut Arıkan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, 100 bin tonluk tartışmalı satış hakkında "bilgilendirme" amacı taşıyan bu ziyarette, Şahin'in kendini savunma argümanları adeta şaşkınlık yarattı.

"ZARAR ETMEDİK" DEDİ AMA NASIL?

Genel Müdür Muhiddin Şahin'in, 600 milyon liralık kamu zararı iddialarını reddederken öne sürdüğü gerekçeler şu şekilde sıralandı:

“İki firmaya yapılan düşük fiyatlı toplu satış sayesinde piyasadaki genel şeker fiyatları bilerek yukarı çekildi. Piyasadaki bu suni fiyat artışı sayesinde, Türkşeker daha sonra piyasaya yaptığı diğer satışlardan çok daha yüksek kâr marjları yakaladı.”

Günün sonunda, kurumun kasasından çıkan bir zarar olmadığı, aksine bu stratejiyle toplamda kazanç sağlandığını Şahin iddia etti.

LİYAKAT TARTIŞMALARI VE BAKANLIĞIN SESSİZLİĞİ BÜYÜYOR

Kurumu 600 milyon lira zarara uğrattığı belirtilen bir satışın, "İki firma üzerinden piyasa fiyatlarını yükselttik" gibi bir gerekçeyle savunulması, kamuoyunda "koltuğu koruma çabası" olarak yorumlandı. Stratejik öneme sahip Türkşeker'in ekonomi ve piyasa gerçeklerinden uzak bu yönetim anlayışı liyakat eleştirilerini yeniden alevlendirirken, gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'na çevrildi.

Skandal iddiaların ayyuka çıkmasına rağmen Türkşeker yönetiminden henüz kamuoyunu tatmin edecek resmi bir açıklama gelmezken, Tarım Bakanlığı'nın da konuyla ilgili herhangi bir müfettiş incelemesi veya soruşturma başlatmaması dikkatlerden kaçmadı.