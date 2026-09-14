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Enerji piyasasındaki fiyat hareketlilikleri ev tüpü fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tüp fiyatlarında yaşanan son artışları ve sektördeki beklentileri duyurdu.

Aydilek, tüpgaz fiyatlarındaki artış grafiğini ve güncel etiketleri "Zamlar peş peşe yağıyor! Tüp fiyatları da doludizgin…" ifadeleriyle özetledi.

PİKNİK TÜPÜ 350 TL'YE ÇIKTI

Son zamların ardından bayilerdeki güncel fiyatları aktaran Olcay Aydilek, 12 kilogramlık ev tüpü ile küçük piknik tüpünün ulaştığı yeni seviyeleri paylaştı:

12 Kilogramlık Mutfak Tüpü: 1550 TL seviyesine tırmandı.

Küçük (Piknik) Tüp: 350 TL üzerinden satılmaya başladı.

SEKTÖR YETKİLİSİNDEN KORKUTAN UYARI

Fiyat artışlarının durmadığına ve kısa vadede yeni zamların gündeme gelebileceğine işaret eden Aydilek, haberinde bir sektör yetkilisinin değerlendirmesine de yer verdi.

İçinde bulunulan tabloyu aktaran yetkili, fiyatların kısa süre içerisinde yeni bir psikolojik eşiği aşabileceğini belirterek şu uyarıda bulundu:

"Üst üste zam geldi. Kısa bir süre içinde 2 bin TL’yi de görebiliriz."