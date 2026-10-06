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Kaynak: Haber Merkezi

Karadağ'ın önde gelen turizm merkezlerinden Budva'da emlak piyasasında dengeler değişti. Son yıllarda yaşanan hızlı fiyat artışları ve yoğun yatırım döneminin ardından yabancı mülk sahiplerinin satışa geçmesiyle satış ve kiralık konut stoğunda belirgin artış yaşandı.

Blic gazetesinin yerel emlak acentelerine dayandırdığı habere göre, Rusya ve Türkiye vatandaşlarının mülklerini satışa çıkarması kiralık konut arzını artırdı. Pazara giren yeni konut sayısındaki artış ise aylık kira bedellerinde 100 ila 200 euro arasında düşüşe yol açtı.

KİRALAR 200 EUROYA KADAR GERİLEDİ

Budva'da daha önce aylık 600 ila 700 euro bandında kiralanan tek yatak odalı dairelerin fiyatları, yeni konut arzının artmasıyla 400 ila 500 euro seviyelerine düştü.

Böylece bazı konutlarda aylık kira bedellerinde 200 euroya varan düşüş yaşandı.

YABANCI YATIRIMCILAR NEDEN MÜLKLERİNİ SATIYOR?

Piyasadaki hareketliliğin temelinde idari süreçler, yaptırımlar ve yükselen yaşam maliyetleri bulunuyor.

2022 yılından itibaren Karadağ'a yerleşen Rusya vatandaşlarının, uluslararası yaptırımlar nedeniyle oturum izinlerinin uzatılması, vize işlemleri ve uluslararası bankacılık transferlerinde sorunlarla karşılaştığı belirtiliyor.

VİZE BELİRSİZLİĞİ DE ETKİLİ OLUYOR

Geleceğe yönelik vize zorunluluğu beklentileri ve gayrimenkul yatırımı üzerinden verilen oturum izinlerindeki düzenlemeler, yabancı yatırımcılar açısından belirsizliği artırıyor.

Emlak danışmanı Tomislav Rankovic, vize muafiyetinin kalkacağı yönündeki beklentiler ile yasal şartlardaki değişimlerin ayrılışları hızlandırdığını belirtti.

Rankovic ayrıca, bölgedeki Türk nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin Karadağ'dan ayrıldığını ifade etti.

YATIRIMCILAR FARKLI ÜLKELERE YÖNELİYOR

Mülklerini nakde çeviren yatırımcıların bir bölümünün daha düşük maliyetli ülkelere yöneldiği, bir bölümünün ise ülkelerine dönmeyi tercih ettiği belirtildi.

Sektör temsilcileri ise arz artışına bağlı olarak yaşanan bu fiyat düzeltmesinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyor.