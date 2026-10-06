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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan, Başakşehir'de 1 öğrencinin hayatını kaybettiği 7 öğrencinin yaralandığı olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına net bir uyarı geldi.

Saral, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığımızın; akran zorbalığı, öğretmenlere yönelik tehdit ve şiddet konusunda daha kararlı ve sonuç odaklı çalışmalar yürütmesi artık bir zorunluluktur" dedi.

Saral'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:

"Okullarda yaşanan saldırıların Başakşehir’deki okulumuzda bir kez daha meydana gelmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Yaralanan evlatlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

'Suça sürüklenen çocuk' ya da 'adli süreçteki çocuk' demekle bu işin içinden çıkılamaz. Bu kavramların arkasına sığınılarak ağır şiddet fiillerinin sonuçlarını hafifletmek, hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz.

Bilgiye erişimin yapay zekâ ve dijital platformlarla baş döndürücü bir hız kazandığı bugün, çocuklarımız yaptıklarının sonuçlarını da çok daha erken yaşlarda biliyor. Elbette çocuk adaletinin amacı yalnızca cezalandırmak değildir. Ancak ağır suçlarda mağdurun hakkını, toplumun güvenliğini ve caydırıcılığı birlikte gözeten güçlü ve adil bir hukuk düzeni şarttır.

Çocuk olmak, sorumluluktan muaf olmak değildir. Çocuk adaleti, sorumluluğu ortadan kaldıran değil; yaşa ve gelişim düzeyine uygun bir sorumluluk bilinci kazandıran sistem olmalıdır.

Bu meselenin bir diğer temel ayağı ailedir. Şiddeti normalleştirmeyen, empatiyi, saygıyı ve sınır bilincini öğreten bir aile yapısı en güçlü koruyucu mekanizmadır. Devlet, okul ve aile sorumluluğu birlikte üstlenmeden kalıcı çözüm üretilemez.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığımızın; akran zorbalığı, öğretmenlere yönelik tehdit ve şiddet konusunda daha kararlı ve sonuç odaklı çalışmalar yürütmesi artık bir zorunluluktur.

Çocuklarımızın dünyası değişti. Onlara tiyatro, televizyon ve geleneksel eğitim araçlarıyla ulaşamayacağımız aşikârdır. Zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri sosyal medya ve dijital platformları görmezden gelerek çocuklarımızı koruyamayız. Bu alanlarda çocuklarımızı bilinçlendiren, zararlı içeriklerden koruyan ve doğru içeriklerle buluşturan güçlü politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz.

Çocuklarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır."