Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi. O okulun formasını giyip okula gidiyor ve oradaki çocuklarımıza bıçakla saldırı düzenliyor. Ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Valilik duyurdu: Ortaokulda kavgada 8 öğrenci yaralandıValilik duyurdu: Ortaokulda kavgada 8 öğrenci yaralandıGündem

Başakşehir'deki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler arasında çıkan kavgada 8 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yararılar tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Başakşehir'deki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti - Resim : 3

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 8 olduğunu duyurmuştu. Memişoğlu, "1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.