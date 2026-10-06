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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi. O okulun formasını giyip okula gidiyor ve oradaki çocuklarımıza bıçakla saldırı düzenliyor. Ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler arasında çıkan kavgada 8 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yararılar tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 8 olduğunu duyurmuştu. Memişoğlu, "1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.