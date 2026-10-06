Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği

Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği

Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Korkut'un Ukrayna'ya gönderildiği ve Rus saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı iddia edildi.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 1

Sahadaki performanstan memnun kalan Ukraynalı yetkililerin yeni alımlar planladığı öne sürülüyor.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 2

TÜRK YAPIMI KORKUT UKRAYNA'DA SAHAYA İNDİ

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 3

Middle East Eye’ın (MEE) güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre Türkiye, 2026’nın başlarında Ukrayna’ya az sayıda Korkut hava savunma sistemi teslim etti.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 4

Birliklerin hava savunma kapasitesini artırmak amacıyla sahada test edildiği belirtilen Türk yapımı sistemlerin teslimatına ilişkin ne Ankara'dan ne de Kiev'den henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 5

KİEV YÖNETİMİ PERFORMANSTAN MEMNUN: YENİ ALIMLAR GÜNDEMDE

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 6

Hükümet kısıtlamaları nedeniyle ismini vermeyen Ukraynalı bir yetkili, Korkut'un Rus füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı oldukça etkili bir performans sergilediğini belirtti.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 7

Küçük pürüzlerin hızlı düzenlemelerle çözüldüğünü vurgulayan yetkili, sistemin rüştünü ispatladığını ve bütçe koşullarına bağlı olarak yeni siparişler vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 8

ALÇAK İRTİFA TEHDİTLERİNE KARŞI YERLİ GÜÇ

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 9

ASELSAN tarafından üretilen alçak irtifa hava savunma sistemi Korkut, 25 mm'lik parçacıklı akıllı mühimmatlarıyla İHA, FPV dron ve seyir füzelerine karşı yüksek koruma sağlıyor.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 10

Öte yandan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Korkut'un hali hazırda 9 ülke tarafından tercih edildiğini belirterek önümüzdeki dönemde yeni ihracat sözleşmelerini duyuracaklarını açıkladı.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 11

Türkiye'nin Ukrayna'ya sahada destek verdiği yönündeki haberler dünya basınında dikkat çekerken, iddiaların kaynağı Middle East Eye olarak kaldı.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 12

Not: Bu haber dış basından derlenmiştir.

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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 13
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Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği - Resim: 14
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