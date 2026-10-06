Sahadaki performanstan memnun kalan Ukraynalı yetkililerin yeni alımlar planladığı öne sürülüyor.
Dünya bu iddiayı konuşuyor: Türkiye'den Ukrayna’ya saha desteği
Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Korkut'un Ukrayna'ya gönderildiği ve Rus saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı iddia edildi.Haber Merkezi
TÜRK YAPIMI KORKUT UKRAYNA'DA SAHAYA İNDİ
Middle East Eye’ın (MEE) güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre Türkiye, 2026’nın başlarında Ukrayna’ya az sayıda Korkut hava savunma sistemi teslim etti.
Birliklerin hava savunma kapasitesini artırmak amacıyla sahada test edildiği belirtilen Türk yapımı sistemlerin teslimatına ilişkin ne Ankara'dan ne de Kiev'den henüz resmi bir doğrulama gelmedi.
KİEV YÖNETİMİ PERFORMANSTAN MEMNUN: YENİ ALIMLAR GÜNDEMDE
Hükümet kısıtlamaları nedeniyle ismini vermeyen Ukraynalı bir yetkili, Korkut'un Rus füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı oldukça etkili bir performans sergilediğini belirtti.
Küçük pürüzlerin hızlı düzenlemelerle çözüldüğünü vurgulayan yetkili, sistemin rüştünü ispatladığını ve bütçe koşullarına bağlı olarak yeni siparişler vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.
ALÇAK İRTİFA TEHDİTLERİNE KARŞI YERLİ GÜÇ
ASELSAN tarafından üretilen alçak irtifa hava savunma sistemi Korkut, 25 mm'lik parçacıklı akıllı mühimmatlarıyla İHA, FPV dron ve seyir füzelerine karşı yüksek koruma sağlıyor.
Öte yandan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Korkut'un hali hazırda 9 ülke tarafından tercih edildiğini belirterek önümüzdeki dönemde yeni ihracat sözleşmelerini duyuracaklarını açıkladı.
Türkiye'nin Ukrayna'ya sahada destek verdiği yönündeki haberler dünya basınında dikkat çekerken, iddiaların kaynağı Middle East Eye olarak kaldı.
Not: Bu haber dış basından derlenmiştir.