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Kaynak: Haber Merkezi

Savcı, baş şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet ve 4 yıla kadar hapis cezası talep ederken, İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu için beraat, Aleyna Kalaycıoğlu için ise tahliye istedi.

Savcılık, Kadayıfçıoğlu hakkında cinayet suçlamasının yanı sıra 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan da ceza talep etti.

Mütalaada, Kadayıfçıoğlu’nun bu suçtan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılması istendi.

İZZET YILDIZHAN VE ZUHAL KALAYCIOĞLU İÇİN BERAAT TALEBİ

Dava kapsamında yargılanan sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise tahliye talebinde bulunuldu.

Savcı, Kalaycıoğlu’nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini mahkeme heyetinden istedi.

Savcılık, dosyanın diğer iki sanığı İzzet Yıldızhan ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise beraat yönünde görüş bildirdi.

Mütalaada, İzzet Yıldızhan ile Zuhal Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta oldu. Öne sürülene göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.