İşte dünyanın en iyi ekmekleri...
Dünya'nın en iyi ekmekleri belli oldu: Türk lezzetleri listeye damga vurdu
Küresel gastronomi otoriteleri, dünyanın dört bir yanından en lezzetli ekmekleri belirledi. Açıklanan listede Türkiye’den de çok sayıda ekmek yer alırken, Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetleri tek tek sıralandı.Kaynak: Haber Merkezi
PAN DE BONO- KOLOMBİYA
FOCACCİA ALLA GENOVESE- İTALYA
AMRİTSARİ KULCHA- HİNDİSTAN
BAGET- FRANSA
ROTİ CANAİ- MALEZYA
RAMAZAN PİDESİ - TÜRKİYE
MAHJOUBA- CEZAYİR
BOLO DO CACO- PORTEKİZ
PAROTTA- HİNDİSTAN
MEKSİKA - BULGARİSTAN
PATATESLİ NAAN- HİNDİSTAN
BAFRA PİDESİ - TÜRKİYE
PÃO DE QUEİJO- BREZİLYA
ROTİ PRATA- SİNGAPUR
SİMİT - TÜRKİYE
PÃO ALENTEJANO- PORTEKİZ
MONTREAL USULÜ SİMİT- KANADA
ALMOJÁBANA- KOLOMBİYA
GÖZLEME- TÜRKİYE
PAMPUŞKA- UKRAYNA
NAAN- HİNDİSTAN
TEREYAĞLI SARIMSAKLI NAAN- HİNDİSTAN
MARRAQUETA- ŞİLİ
SOMUN- BOSNA HERSEK
LEPİNJA- SIRBİSTAN
MARRAQUETA- ŞİLİ
PAİN DE CAMPAGNE- FRANSA
NAN-E BARBARİ- İRAN
M'SEMEN- FAS
FOCACCİA- İTALYA
PARATHA- HİNDİSTAN
KUTUB- AZERBAYCAN