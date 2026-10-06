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Anasayfa Aktüel Dünya'nın en iyi ekmekleri belli oldu: Türk lezzetleri listeye damga vurdu

Dünya'nın en iyi ekmekleri belli oldu: Türk lezzetleri listeye damga vurdu

Küresel gastronomi otoriteleri, dünyanın dört bir yanından en lezzetli ekmekleri belirledi. Açıklanan listede Türkiye’den de çok sayıda ekmek yer alırken, Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetleri tek tek sıralandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünya'nın en iyi ekmekleri belli oldu: Türk lezzetleri listeye damga vurdu - Resim: 1

İşte dünyanın en iyi ekmekleri...

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Dünya'nın en iyi ekmekleri belli oldu: Türk lezzetleri listeye damga vurdu - Resim: 2

PAN DE BONO- KOLOMBİYA

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Dünya'nın en iyi ekmekleri belli oldu: Türk lezzetleri listeye damga vurdu - Resim: 3

FOCACCİA ALLA GENOVESE- İTALYA

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AMRİTSARİ KULCHA- HİNDİSTAN

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BAGET- FRANSA

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ROTİ CANAİ- MALEZYA

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RAMAZAN PİDESİ - TÜRKİYE

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MAHJOUBA- CEZAYİR

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BOLO DO CACO- PORTEKİZ

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PAROTTA- HİNDİSTAN

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MEKSİKA - BULGARİSTAN

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PATATESLİ NAAN- HİNDİSTAN

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BAFRA PİDESİ - TÜRKİYE

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PÃO DE QUEİJO- BREZİLYA

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ROTİ PRATA- SİNGAPUR

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SİMİT - TÜRKİYE

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PÃO ALENTEJANO- PORTEKİZ

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MONTREAL USULÜ SİMİT- KANADA

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ALMOJÁBANA- KOLOMBİYA

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GÖZLEME- TÜRKİYE

PAMPUŞKA- UKRAYNA

NAAN- HİNDİSTAN

TEREYAĞLI SARIMSAKLI NAAN- HİNDİSTAN

MARRAQUETA- ŞİLİ

SOMUN- BOSNA HERSEK

LEPİNJA- SIRBİSTAN

MARRAQUETA- ŞİLİ

PAİN DE CAMPAGNE- FRANSA

NAN-E BARBARİ- İRAN

M'SEMEN- FAS

FOCACCİA- İTALYA

PARATHA- HİNDİSTAN

KUTUB- AZERBAYCAN

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