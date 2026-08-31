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Kaynak: İHA

Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerle ticareti artışını sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin TDT üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi 2002 yılında 871 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 sonunda yaklaşık 20 kat artarak 16,9 milyar dolara yükseldi.

2025 yılında Türkiye'nin TDT ülkeleri arasında en fazla ticaret yaptığı ülke 7,8 milyar dolarla Kazakistan oldu. Kazakistan'ı 4,3 milyar dolarla Azerbaycan, 3,1 milyar dolarla Özbekistan ve 1,6 milyar dolarla Kırgızistan takip etti.

İLK 7 AYDA TİCARET YÜZDE 6,6 ARTTI

Türkiye'nin TDT üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi, 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 10,1 milyar dolara çıktı.

TDT'nin gözlemci ülkeleri Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ticarette de yükseliş kaydedildi.

Bu ülkelerle toplam ticaret hacmi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 10 milyar dolara ulaşırken, 2026'nın ilk 7 ayında yüzde 5,1 artışla 6,1 milyar dolar oldu.

Böylece TDT üyesi ve gözlemci ülkelerle yıllıklandırılmış toplam ticaret hacmi, Temmuz 2026 itibarıyla 27,8 milyar dolara ulaştı.

TİCARİ İLİŞKİLER STRATEJİK İŞ BİRLİĞİYLE GÜÇLENİYOR

Ticaret Bakanlığı, TDT ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerin ortak tarih, kültürel bağlar ve stratejik iş birliği temelinde geliştirilmeye devam edildiğini bildirdi.

TDT; siyasi diyaloğun güçlendirilmesi, ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan TDT'nin üye ülkelerini oluştururken, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülkeler arasında bulunuyor.

ORTA KORİDOR TİCARETTE ÖNE ÇIKIYOR

Ticaret Bakanlığı, küresel üretim ve ticaretin ağırlık merkezinin batıdan doğuya kaymasının Türk coğrafyasının uluslararası ticaret ve lojistik ağlarındaki stratejik önemini artırdığına dikkat çekti.

Bakanlık, Orta Koridor'un Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

TDT bünyesinde ekonomik ve ticari entegrasyonun güçlendirilmesi, Orta Koridor'un stratejik avantajlarının değerlendirilmesi ve Türk dünyasının küresel ticaretteki konumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.