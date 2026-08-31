SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek

AYLIK BAĞLANMA ORANI VE ÇİFT KATLI HAK KAYBI

SGK uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, 5434 sayılı eski kanun ile 5510 sayılı yeni kanun arasında büyük bir uçurum olduğunu ifade ederek yeni memurların karşı karşıya kaldığı dezavantajları aktardı:

"Eski memurlarda Aylık Bağlanma Oranı (ABO) yüzde 75 ila yüzde 85 seviyelerinde seyrederken, 5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda bu oran her 360 gün için yüzde 2 olarak hesaplanarak 9000 günde yüzde 50 seviyesine kadar düşmektedir... Eski sistemde son derece ve kademe ile ek gösterge esas alınırken; yeni sistemde tüm çalışma hayatının prime esas kazanç ortalaması dikkate alınır. Bu durum bağlanan maaşı ciddi oranda düşürür."