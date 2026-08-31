Yeniçağ Gazetesi
31 Ağustos 2026 Pazartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek

SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ekim 2008 sonrası göreve başlayan yeni nesil memurların emeklilik haklarındaki ciddi kayıplara dikkat çekti. Karakaş, 2036 yılına kadar 9000 prim gününü doldurmayan çalışanların emeklilik yaşının kademeli olarak 65'e yükseleceğini belirtti.

Hava Demir Hava Demir
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek - Resim: 1

1 EKİM 2008 MİLADI: YENİ NESİL MEMUR VE 18 YAŞ KURALI

Sosyal güvenlik sistemindeki reformlarla birlikte kamu çalışanlarının emeklilik haklarında büyük bir değişim yaşandı. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi kılınarak 4/1-c kapsamına alındı.

1 10
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek - Resim: 2

Sistemde yer alan 18 yaş şartına ilişkin detaylar şu şekilde sıralandı:

18 YAŞ ALTI PRİMLER

18 yaşından önce ödenen primler yok sayılmayıp toplam gün sayısına ekleniyor. Ancak sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın doldurulduğu tarih kabul ediliyor.

2 10
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek - Resim: 3

KAZAİ RÜŞT İSTİSNASI

Meslek veya sanat okulu mezunları mahkeme kararıyla ergin kılınırsa (kazai rüşt), 18 yaş altındaki işe başlama tarihi doğrudan sigortalılık başlangıcı sayılıyor.

3 10
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek - Resim: 4

AYLIK BAĞLANMA ORANI VE ÇİFT KATLI HAK KAYBI

SGK uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, 5434 sayılı eski kanun ile 5510 sayılı yeni kanun arasında büyük bir uçurum olduğunu ifade ederek yeni memurların karşı karşıya kaldığı dezavantajları aktardı:

"Eski memurlarda Aylık Bağlanma Oranı (ABO) yüzde 75 ila yüzde 85 seviyelerinde seyrederken, 5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda bu oran her 360 gün için yüzde 2 olarak hesaplanarak 9000 günde yüzde 50 seviyesine kadar düşmektedir... Eski sistemde son derece ve kademe ile ek gösterge esas alınırken; yeni sistemde tüm çalışma hayatının prime esas kazanç ortalaması dikkate alınır. Bu durum bağlanan maaşı ciddi oranda düşürür."

4 10
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek - Resim: 5

Ayrıca eski memurlar Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışabilirken, yeni nesil memurlar emekli olduktan sonra 4/1-a veya 4/1-c kapsamında yeniden çalışırsa emekli maaşları tamamen kesiliyor.

5 10
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek - Resim: 6

HAYATİ EŞİK: 2036 YILINDAN ÖNCE PRİMİNİ TAMAMLAYAN KAZANÇLI

Genç memurlar için en kritik dönemeç 2036 yılı olarak öne çıkıyor. Prim günlerini zamanında tamamlamayanlar yaş takılmasıyla karşı karşıya kalacak.

6 10
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek - Resim: 7

2036 ÖNCESİ

2036 yılına kadar 9000 gün primi dolduran kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.

2036 SONRASI

Bu tarihten sonra primini tamamlayanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak 65 yaşa yükseliyor.

7 10
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek - Resim: 8

KISMİ EMEKLİLİK VE ÖZEL SEVK DURUMLARI

Tam emeklilik dışında kanunda yer alan istisnai koşullar ve uygulanan kurallar ise şöyle:

5400 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK

5400 gün prim ödeyenler, kademeli yaş hadlerine 3 yıl eklenmesi şartıyla (65 yaşını geçmemek kaydıyla) yaşlılık aylığı alabiliyor.

8 10
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek - Resim: 9

YAŞ HADDİ VE KADROSUZLUK

Yaş haddinden re'sen emekliye ayrılanlara 5400 gün, kadrosuzluk sebebiyle sevk edilenlere ise yaş şartı aranmaksızın 9000 prim günü varsa aylık bağlanıyor. Erken aylık bağlananların maaşları şartlar tamamlanana kadar çalıştırıldıkları kurumdan tahsil ediliyor.

9 10
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih vererek uyardı: Maaşları kesilecek, emekli yaşları yükselecek - Resim: 10

DİSİPLİN VE YETERSİZLİK

Askeri veya sivil memurlardan disiplin, ahlak ya da yetersizlik sebebiyle re'sen emekliye sevk edilenlere kanundaki yaş ve 9000 gün prim şartını tamamlamaları halinde aylık bağlanıyor.

İsa Karakaş, geçmişteki "Devlete kapağı atan rahat eder" anlayışının artık geçerli olmadığını, günümüzde işçi olarak kamuya girenlerin daha avantajlı olduğunu vurgulayarak yeni memurların hizmet sürelerinde kesinti yapmadan 2036 öncesi primlerini doldurmaları gerektiğinin altını çizdi.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro