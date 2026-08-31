TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da 30 Ağustos Pazar akşamı nefes kesen bir eleme gecesi geride kaldı.
MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu?
30 Ağustos MasterChef Türkiye 2026'da heyecan dolu eleme gecesi geride kaldı! Potadaki 8 adayın kıyasıya yarıştığı iki etaplı mücadelede künefe ve kadayıflı karides tabakları değerlendirildi. Şeflerin kararıyla en başarısız tabağı yapan, yarışmaya veda ederek MasterChef hayallerine noktayı koydu.Kaynak: Haber Merkezi
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğinde gerçekleşen iki etaplı zorlu mücadelede potaya giren 8 aday mutfakta kalabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.
Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden isim belli oldu.
İKİ ETAPLI ELEME HEYECANI
Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren adaylar Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran tezgah başına geçti.
İlk tur yaratıcılık etabı: Şefler yarışmacılardan künefe konseptli yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi.
Bu etapta en başarılı sunumları yapan Nilay, Ayşe ve Hasan Alp, şeflerin beğenisini kazanarak dördüncü haftaya kalmayı garantiledi ve rahat bir nefes aldı.
İkinci tur teknik şef tabağı: İkinci tura kalan Simge, Kübra, Şükran ve Recep ise Somer Şef'in imza tabağı olan kadayıflı karidesi hazırlamak için kıyasıya yarıştı.
SON İKİYE SİMGE VE KÜBRA KALDI
Şef tabağını en iyi şekilde uygulayarak potadan ilk çıkan yarışmacı Recep olurken, ardından dördüncü haftaya geçmeyi başaran isim Şükran oldu.
Eleme gecesinin son anlarında potada Simge ve Kübra baş başa kaldı.
Şeflerin yaptığı kritik değerlendirme sonucunda rakiplerinin gerisinde kalan Simge, MasterChef Türkiye 2026 hayallerine ve veda eden isim oldu.