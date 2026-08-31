Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu?

30 Ağustos MasterChef Türkiye 2026'da heyecan dolu eleme gecesi geride kaldı! Potadaki 8 adayın kıyasıya yarıştığı iki etaplı mücadelede künefe ve kadayıflı karides tabakları değerlendirildi. Şeflerin kararıyla en başarısız tabağı yapan, yarışmaya veda ederek MasterChef hayallerine noktayı koydu.

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu? - Resim: 1

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da 30 Ağustos Pazar akşamı nefes kesen bir eleme gecesi geride kaldı.

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MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu? - Resim: 2

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğinde gerçekleşen iki etaplı zorlu mücadelede potaya giren 8 aday mutfakta kalabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

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MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu? - Resim: 3

Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden isim belli oldu.

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MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu? - Resim: 4

İKİ ETAPLI ELEME HEYECANI

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren adaylar Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran tezgah başına geçti.

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MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu? - Resim: 5

İlk tur yaratıcılık etabı: Şefler yarışmacılardan künefe konseptli yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi.

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MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu? - Resim: 6

Bu etapta en başarılı sunumları yapan Nilay, Ayşe ve Hasan Alp, şeflerin beğenisini kazanarak dördüncü haftaya kalmayı garantiledi ve rahat bir nefes aldı.

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MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu? - Resim: 7

İkinci tur teknik şef tabağı: İkinci tura kalan Simge, Kübra, Şükran ve Recep ise Somer Şef'in imza tabağı olan kadayıflı karidesi hazırlamak için kıyasıya yarıştı.

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MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu? - Resim: 8

SON İKİYE SİMGE VE KÜBRA KALDI

Şef tabağını en iyi şekilde uygulayarak potadan ilk çıkan yarışmacı Recep olurken, ardından dördüncü haftaya geçmeyi başaran isim Şükran oldu.

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MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu? - Resim: 9

Eleme gecesinin son anlarında potada Simge ve Kübra baş başa kaldı.

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MasterChef'te üçüncü veda: 30 Ağustos gecesi elenen yarışmacı kim oldu? - Resim: 10

Şeflerin yaptığı kritik değerlendirme sonucunda rakiplerinin gerisinde kalan Simge, MasterChef Türkiye 2026 hayallerine ve veda eden isim oldu.

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