Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2026 Ağustos ayı sonuçlarını paylaştı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI YENİDEN BELİRLENDİ

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 37 bin 388 TL olarak açıklandı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 121 bin 786 TL’ye

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 48 bin 305 TL ’ye geldi.