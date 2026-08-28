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Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuya borcu bulunan esnaf ve sanatkarların Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine erişimini kolaylaştıracak yeni karar duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak 27 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren 11648 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince kullandırılan kredilerin usul ve esaslarında esnekliğe gidildi.

Eski uygulamada vergi ve SGK prim borcu bulunan, borçlarını yapılandırmamış veya taksitlendirmemiş esnaf borçsuzluk şartı nedeniyle sistem dışında kalıyordu. Yeni düzenlemeyle bu engel kaldırılarak esnafın finansman ağından tamamen kopmasının önüne geçildi.

FAİZ İNDİRİM ORANLARI VE YILLIK MALİYETLER

Genel kredi şartlarını sağlayamayan esnaf ve sanatkârlar için farklılaştırılmış Hazine faiz indirim oranları uygulanacak.

GENEL YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ

Daha önce yüzde 50 olarak uygulanan faiz indirimi yüzde 40’a çekildi. Mevcut cari faiz oranları esas alındığında esnaf için yıllık finansman maliyeti yüzde 24 olacak.

KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLER, USTA VE GENÇ GİRİŞİMCİLER

Yüzde 100 olan faiz indirimi yüzde 80’e düşürüldü. Yıllık finansman maliyeti yüzde 8 olarak uygulanacak.

ONAYLI PROJE VE TEKNİK DESTEK PROGRAMI KATILIMCILARI

Yüzde 60 olan faiz indirimi yüzde 48’e indirildi. Bu gruptaki esnafın yıllık finansman maliyeti yüzde 20,8 seviyesinde gerçekleşecek.

FİNANSMANA ERİŞİM VE KAMUSAL BORÇLARIN ÖDENMESİ DESTEKLENECEK

Oluşturulan yeni mekanizmayla bir yandan esnafın işletme ve yatırım ihtiyaçları için finansmana erişiminin sürdürülmesi, diğer yandan devlete olan vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının tahsil edilmesi hedefleniyor.

Borçları için herhangi bir yapılandırma veya taksitlendirme imkanından yararlanamamış olan esnaf ve sanatkarlar, bu özel faiz indirim oranlarından faydalanarak kredi kullanabilecek ve faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilecek.