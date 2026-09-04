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Kaynak: AA

Türkiye’de günlük elektrik üretimi ve tüketimine ilişkin veriler belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün elektrik üretimi 1 milyon 153 bin 425 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 131 bin 285 megavatsaat olarak gerçekleşti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ 15.00’TE ZİRVE YAPTI

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 764 megavatsaatle 15.00’te ölçüldü. Günün en düşük tüketimi ise 37 bin 108 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE BARAJLI HES'LER İLK SIRADA

Dünkü elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 21,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri, yüzde 15,6 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINDA İTHALATI AŞTI

Türkiye dün 23 bin 262 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde elektrik ithalatı 945 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.