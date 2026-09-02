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Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 4 bin 76 lira 51 kuruş, en düşük fiyatı ise 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada fiyatlar saatlik bazda farklılık gösterdi.

EN YÜKSEK FİYAT SAAT 19.00’DA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 19.00’da 4 bin 76 lira 51 kuruş olarak tespit edildi.

Yarının en düşük elektrik fiyatı ise saat 12.00’de 1499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 0,15 artış göstererek 2 milyar 341 milyon 527 bin 862 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 890 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 929 lira 85 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN ELEKTRİK FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 99 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

Bugün için en düşük fiyat ise 1800 lira oldu.