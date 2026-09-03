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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük elektrik üretimi 1 milyon 155 bin 736 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 133 bin 108 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 765 megavatsaatle 15.00’te, en düşük tüketim ise 37 bin 113 megavatsaatle 05.00’te kaydedildi.

ÜRETİMDE BARAJLI HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde yüzde 20,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,7 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Türkiye dün 23 bin 510 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 905 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.