Olay, Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde 25 Nisan sabahı meydana geldi.
24 Nisan akşamı kına eğlencesi düzenleyen Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34), düğün sonrası oturacakları eve gitti.
Yakınları, 25 Nisan saat 09.30 sıralarında çifti evin banyosunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Maral ve Özaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.
Ayşegül Maral’ın cenazesi Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan’ın cenazesi ise Küçükalan köyünde toprağa verildi.
İLK İNCELEMEDE ELEKTRİK AKIMI ŞÜPHESİ OLUŞTU
Çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapıldı. Evde gerçekleştirilen ilk incelemelerde, banyodaki şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen Maral ve Özaslan’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla ortaya çıktı.
ÖLÜM NEDENİ KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ ÇIKTI
İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemesinde, Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan’ın karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.