Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde

AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde

AK Parti’nin ekim ayında teşkilatlarıyla saha çalışması başlatacağı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın masaındaki 5 madde ortaya çıktı.

Kaynak: Diğer
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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 1

AK Parti’nin olası seçim hazırlıkları kapsamında ekim ayında kapsamlı bir saha çalışması başlatacağı ileri sürüldü.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 2

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, teşkilatlar, yurttaşlarla bir araya gelerek sorunları ve beklentileri dinleyecek, sahadan elde edilen talepleri rapor haline getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 3

Çalışmanın, seçim öncesinde kamuoyuna açıklanabilecek düzenlemelerin belirlenmesinde etkili olabileceği ifade edildi.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 4

Ancak hangi taleplerin somut bir düzenlemeye dönüşeceği, bunun için ne kadar kaynak ayrılacağı ve olası düzenlemelerin ne zaman hayata geçirileceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 5

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Sahadan toplanması beklenen talepler arasında emeklilerin ekonomik sorunlarının önemli bir yer tutacağı ileri sürüldü. Bu kapsamda emeklilere seyyanen zam yapılması, seçim öncesinde açıklanabilecek adımlar arasında gösteriliyor.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 6

Ancak olası zammın miktarı, tüm emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve aylıklara nasıl yansıtılacağı konusunda somut bir açıklama yok.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 7

Emekli ve memurlar için yüksek banka promosyonu da gündeme getirilen başlıklar arasında.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 8

Promosyonların hangi yöntemle artırılacağı ve uygulamanın kapsamının ne olacağı ise henüz belirsiz.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 9

TAŞERONA KADRO VE ÖĞRETMEN ATAMASI İDDİASI

Çalışma yaşamına ilişkin öne çıkan başlıklardan biri de taşeron işçilere kadro verilmesi iddiası.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 10

Olası düzenlemenin hangi kurumlarda çalışan taşeron işçileri kapsayacağı, geçiş şartlarının ne olacağı ve uygulamanın hangi takvimle hayata geçirileceği konusunda bilgi paylaşılmadı.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 11

Öte yandan öğretmen atamalarının da seçim öncesinde gündeme gelebilecek düzenlemeler arasında olduğu öne sürüldü.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 12

Bu başlıkların hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve olası düzenlemelerin kapsamı, önümüzdeki süreçte yapılacak değerlendirmelerle netlik kazanacak.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 13

EHLİYET AFFI DA GÜNDEMDE

Seçim öncesinde “müjde” olarak açıklanabileceği ileri sürülen başlıklardan biri de ehliyet affı. Söz konusu düzenlemenin kapsamı, kimleri kapsayacağı ve hangi şartlarla uygulanacağı konusunda ise henüz ayrıntı yok.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 14

AK Parti teşkilatlarının ekim ayında yapacağı öne sürülen saha çalışmasının ardından hangi taleplerin önceliklendirileceği ve bu taleplerin hangi düzenlemelere dönüşeceği önem taşıyor.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 15

AK Parti’nin ekim ayında sahaya çıkacağı yönündeki iddialara, seçimin Mayıs 2027’de yapılabileceği söylemi de eşlik ediyor.

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AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde - Resim: 16

Saha çalışmasından elde edilecek verilerin seçim öncesinde atılması planlanan adımlara yön verebileceği öne sürülürken, emekliye seyyanen zam, yüksek banka promosyonu, ehliyet affı, taşerona kadro ve öğretmen atamaları gibi başlıkların hangisinin somut bir düzenlemeye dönüşeceği henüz belirsiz.

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