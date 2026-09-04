AK Parti’nin olası seçim hazırlıkları kapsamında ekim ayında kapsamlı bir saha çalışması başlatacağı ileri sürüldü.
AK Parti'de seçim hazırlığı: Erdoğan'ın masasındaki 5 madde
AK Parti’nin ekim ayında teşkilatlarıyla saha çalışması başlatacağı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın masaındaki 5 madde ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, teşkilatlar, yurttaşlarla bir araya gelerek sorunları ve beklentileri dinleyecek, sahadan elde edilen talepleri rapor haline getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak.
Çalışmanın, seçim öncesinde kamuoyuna açıklanabilecek düzenlemelerin belirlenmesinde etkili olabileceği ifade edildi.
Ancak hangi taleplerin somut bir düzenlemeye dönüşeceği, bunun için ne kadar kaynak ayrılacağı ve olası düzenlemelerin ne zaman hayata geçirileceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.
EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ
Sahadan toplanması beklenen talepler arasında emeklilerin ekonomik sorunlarının önemli bir yer tutacağı ileri sürüldü. Bu kapsamda emeklilere seyyanen zam yapılması, seçim öncesinde açıklanabilecek adımlar arasında gösteriliyor.
Ancak olası zammın miktarı, tüm emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve aylıklara nasıl yansıtılacağı konusunda somut bir açıklama yok.
Emekli ve memurlar için yüksek banka promosyonu da gündeme getirilen başlıklar arasında.
Promosyonların hangi yöntemle artırılacağı ve uygulamanın kapsamının ne olacağı ise henüz belirsiz.
TAŞERONA KADRO VE ÖĞRETMEN ATAMASI İDDİASI
Çalışma yaşamına ilişkin öne çıkan başlıklardan biri de taşeron işçilere kadro verilmesi iddiası.
Olası düzenlemenin hangi kurumlarda çalışan taşeron işçileri kapsayacağı, geçiş şartlarının ne olacağı ve uygulamanın hangi takvimle hayata geçirileceği konusunda bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan öğretmen atamalarının da seçim öncesinde gündeme gelebilecek düzenlemeler arasında olduğu öne sürüldü.
Bu başlıkların hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve olası düzenlemelerin kapsamı, önümüzdeki süreçte yapılacak değerlendirmelerle netlik kazanacak.
EHLİYET AFFI DA GÜNDEMDE
Seçim öncesinde “müjde” olarak açıklanabileceği ileri sürülen başlıklardan biri de ehliyet affı. Söz konusu düzenlemenin kapsamı, kimleri kapsayacağı ve hangi şartlarla uygulanacağı konusunda ise henüz ayrıntı yok.
AK Parti teşkilatlarının ekim ayında yapacağı öne sürülen saha çalışmasının ardından hangi taleplerin önceliklendirileceği ve bu taleplerin hangi düzenlemelere dönüşeceği önem taşıyor.
AK Parti’nin ekim ayında sahaya çıkacağı yönündeki iddialara, seçimin Mayıs 2027’de yapılabileceği söylemi de eşlik ediyor.
Saha çalışmasından elde edilecek verilerin seçim öncesinde atılması planlanan adımlara yön verebileceği öne sürülürken, emekliye seyyanen zam, yüksek banka promosyonu, ehliyet affı, taşerona kadro ve öğretmen atamaları gibi başlıkların hangisinin somut bir düzenlemeye dönüşeceği henüz belirsiz.