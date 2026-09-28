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Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, 4. Maden Kurtarma Yarışması sonrasında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde Türkiye’nin altın üretimi, küresel piyasa beklentileri ve madencilik potansiyeline ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"YIL SONUNDA ONS ALTIN 5 BİN DOLARI GÖREBİLİR"

ABD ekonomisi ve küresel jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki belirleyici rolüne değinen Yılmaz, altının güvenli liman konumunu koruduğunu belirtti. Fiyat tahminlerini paylaşan Yılmaz, "Altının onsu yıl sonuna kadar 4 bin 500 ile 5 bin dolar aralığını görebilir. 4 bin 500 dolar kritik bir direnç noktası. Eğer bu seviye aşılırsa daha yüksek seviyeleri test edecektir. 2027'de de altının önü açık görünüyor" dedi.

Dünya genelinde altının ortalama üretim maliyetinin ons başına 2 bin 400 dolar seviyesinde bulunduğunu kaydeden Yılmaz, en kötü senaryoda dahi ons fiyatının 3 bin dolar seviyesinin altına inmesinin pek mümkün olmadığını, olası gerilemelerde dolar kurundaki artışın da hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ALTIN POTANSİYELİ EN AZ 10 BİN TON"

1990'lı yılların başında yapılan jeolojik modellemede Türkiye'nin altın potansiyelinin 6 bin 500 ton olarak hesaplandığını hatırlatan Yılmaz, artan ons fiyatlarıyla birlikte ekonomik olarak işletilebilir kaynak alanının genişlediğini bildirdi. Yılmaz, "Altının ons fiyatını o dönemdeki 300 dolardan bugünkü seviyelere taşıdığınızda, Türkiye'nin altın potansiyelinin en az 10 bin ton olarak ifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir rezerv değil, potansiyel olduğunun özellikle altını çiziyorum" diye konuştu.

İzin süreci devam eden ve işletmeye açılmaya hazırlanan projelerin devreye girmesi durumunda üretimin hızla artacağını belirten Yılmaz, ruhsat sahiplerinin elindeki irili ufaklı yataklar toplandığında Türkiye'nin yıllık 50 ton altın üretme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

KANADA İLE NÜKLEER VE TİCARİ İŞ BİRLİĞİ HIZ KAZANDI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanlığı görevini de yürüten Yılmaz, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasındaki görüşmelerin ardından ivme kazandığını belirtti.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli AtkinsRealis şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında CANDU reaktör teknolojisinin Türkiye'de uygulanabilirliğinin incelendiğini aktaran Yılmaz, DEİK olarak ekim ayında Toronto Global Forum'a katılarak ikili ticari ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.