Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın genel kurulda açıkladığı üniversite ve ada projeleri sonrası Galatasaray'dan göndermeli bir paylaşım yapıldı.

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım göndermesi: Ezeli rekabette yeni sekme - Resim : 1

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Adası'na ait görselleri yayımlayarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kongrede dile getirdiği projelere gönderme yaptı.

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım göndermesi: Ezeli rekabette yeni sekme - Resim : 2

Aziz Yıldırım, genel kurulda üniversite projesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız, 'Üniversiteyi niye bu kadar istiyorsunuz?' dedi. 'Camia istiyor. Karşı tarafın okulu var, bizim niye yok meselesi' dedim. Fenerbahçe'nin malına çökme var çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez" ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe Başkanı, ada projesiyle ilgili açıklamasında ise Muğla'nın Milas ilçesinde 1907 konuttan oluşan bir proje planladığını belirtmiş ve "Fenerbahçe Adası ve Fenerbahçe Marinası yapacağım" demişti.