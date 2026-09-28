AKOM duyurdu: İstanbul’da sağanak ve fırtına hazırlığı

Aslan, "İstanbul için görevimizin başındayız, AKOM’dayız. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. 6 bin 731 çalışma arkadaşımız, 2 bin 183 araç ve iş makinemizle İstanbul’un dört bir yanında teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.