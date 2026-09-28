İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından aralıksız bir hafta sürmesi beklenen yağış başladı. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
AKOM duyurdu: İstanbul’da sağanak ve fırtına hazırlığı
İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına öncesi ekipler alarma geçti. AKOM’da gelişmeler anlık izlenirken, binlerce personel ve araç kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin gelişmelerin AKOM’dan anlık olarak takip edildiğini belirtti. Aslan, 6 bin 731 personel ile 2 bin 183 araç ve iş makinesinin kent genelinde teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı alınan önlemlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Aslan, "İstanbul için görevimizin başındayız, AKOM’dayız. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. 6 bin 731 çalışma arkadaşımız, 2 bin 183 araç ve iş makinemizle İstanbul’un dört bir yanında teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.
İSTANBUL'DA HER GÜN YAĞMUR VAR
Yeni haftayla birlikteyse Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar da birçok kentte düşüyor. Özellikle bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgara karşı dikkatli olunması isteniyor.
Megakentte hafta boyunca aralıklı yağmur etkili olacak. Perşembeye kadar yağışların sürmesi beklenirken sıcaklık 17-18 derece civarında seyredecek.
Ankara'da da sağanak geçişleri beklenirken sıcaklık 19 derece olacak. İzmir ise parçalı bulutlu, 23 derece.
Yağışlar Bursa'da da görülecek, sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Antalya'da ise yerel yağışlar görülecek, sıcaklık 30 derece olacak.