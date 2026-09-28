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Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan 35 şüpheli, gözaltına işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan kişilerdan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.