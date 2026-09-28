SGK uzmanı İsa Karakaş detayları verdi: Maaşı her ay artıran yasal hak

Engelli vatandaşların çalışma hayatında ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları azaltmak amacıyla işe alım, kendi işini kurma, vergi indirimi ve kamusal kolaylıklar gibi pek çok destek sağlanıyor. Devletin sunduğu bu avantajlar, engelli bireylerin ve ailelerinin bütçelerine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.