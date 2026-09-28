Engelli vatandaşların çalışma hayatında ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları azaltmak amacıyla işe alım, kendi işini kurma, vergi indirimi ve kamusal kolaylıklar gibi pek çok destek sağlanıyor. Devletin sunduğu bu avantajlar, engelli bireylerin ve ailelerinin bütçelerine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.
SGK uzmanı İsa Karakaş detayları verdi: Maaşı her ay artıran yasal hak
SGK uzmanı İsa Karakaş, engelli vatandaşlar ve aileleri için vergi indirimi, ÖTV ve MTV muafiyeti ile emlak vergisi kolaylıklarını kaleme aldı. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı mevzuatına göre maaşa yansıyan indirimler ve başvuru adımları...Kaynak: Diğer
SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mevzuatı kapsamında uygulanan güncel engellilik haklarını, ÖTV ve emlak vergisi muafiyetlerini tüm detaylarıyla kaleme aldı.
KİMLER ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN FAYDANALABİLİR?
İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, devletin sağladığı kanuni vergi indiriminden şu gruplar yararlanabiliyor:
Engelli Hizmet Erbabı: Çalışan ve maaş alan engelli vatandaşlar.
Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Yakını Olan Çalışanlar: Eşi, çocuğu, anne veya babası engelli olan çalışanlar.
Engelli Serbest Meslek Mensupları: Kendi işini kurmuş engelli mimar, doktor, avukat, mali müşavir gibi serbest meslek sahipleri.
Serbest Meslek Mensubunun Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Yakını.
ENGELLİLİK DERCELERİNE GÖRE VERGİ İNDİRİMİ MANTIĞI
Sağlık Kurulu raporu ile belgelenen engel oranına göre mükellefler üç ayrı kategoride değerlendiriliyor:
1. Derece engellilik: Çalışma gücünün en az yüzde 80’ini kaybetmiş olanlar.
2. Derece engellilik: Çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmiş olanlar.
3. Derece engellilik: Çalışma gücünün en az yüzde 40’ını kaybetmiş olanlar.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl belirlenen vergi matrahı indirimleri doğrultusunda, ücretli çalışan engellilerin veya bakmakla yükümlü engelli yakını olanların aylık bordrolarında engel derecesine göre belirlenen tutar vergi matrahından düşülüyor. Böylece her ay daha az gelir vergisi kesilerek net maaş doğrudan artırılıyor.
ÖTV VE MTV MUAFİYETİ
Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla sıfır kilometre araç alımlarında önemli finansal kolaylıklar sunuluyor:
Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunanlar: Engel sebebi fark etmeksizin (fiziksel, zihinsel, görme vb.), sağlık kurulu raporu yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşlar adlarına kayıtlı sıfır araç alımlarında ÖTV ödemiyor. Bu araçları kendileri veya belirlenen yakınları sürüş amacıyla kullanabiliyor.
Yüzde 90’ın altında engeli bulunanlar (ortopedik): Bizzat araç kullanması gerektiğini gösteren "Özel tertibatlı araç kullanabilir" ibareli sağlık raporu ve engelli sürücü belgesi olan ortopedik engelli vatandaşlar, motor hacmi ve tutar sınırı dâhilindeki araçları ÖTV’siz alabiliyor.
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) muafiyeti: ÖTV istisnasından faydalanarak alınan veya engelliliğe uygun hâle getirilmiş araçlar için her yıl ocak ve temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi tamamen sıfırlanıyor.
TEK MESKENİ OLAN ENGELLİYE EMLAK VERGİSİ SIFIR
Engelli vatandaşların barınma ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla belediyelerce alınan Emlak Vergisi’nde de tam muafiyet uygulanıyor.
Brüt 200 metrekare şartı: Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir meskene (ev) sahip olan engelli vatandaşlar Emlak Vergisi ödemiyor.
Kira durumu: Evde bizzat oturma şartı aranmıyor; evini kiraya verip başka bir evde kirada oturan engellilerin de bu hakkı devam ediyor
DİĞER SOSYAL VE KAMUSAL İNDİRİMLER
Su Faturası İndirimi: Belediyeler, engelli abonelerine evsel su kullanım ücretlerinde yüzde 50’ye varan indirimler uygulayabiliyor.
İletişim Destekleri: İnternet, ev telefonu ve GSM operatörleri engelli vatandaşlara özel indirimli tarifeler sunuyor.
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Engellilerin kullanımına mahsus özel araç-gereç, tekerlekli sandalye ve ortopedik cihazların yurt dışından ithalinde gümrük vergisi alınmıyor.
HAKLARDAN FAYDALANMAK İÇİN 4 ADIM
Süreçleri eksiksiz tamamlamak isteyen engelli vatandaşların izlemesi gereken adımlar şöyle sıralanıyor:
Tam Teşekküllü Rapora Başvurun: Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş devlet veya üniversite hastanelerinden "Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu" alın.
Gelir İdaresi Başkanlığı'na Başvuru Yapın: Dijital ortamda gib.gov.tr (İnteraktif Vergi Dairesi) üzerinden ya da Vergi Dairesi Başkanlıklarına dilekçe, kimlik ve sağlık raporuyla başvurun.
İş Yerinize veya Belediyenize Bildirin: Vergi dairesinden alınan Engellilik İndirimi yazısını iş yerinizin insan kaynakları birimine teslim ederek maaşınıza yansımasını sağlayın. Emlak vergisi muafiyeti için raporunuzla belediyeye başvurun.
Haklarınızı Takip Edin: Her yıl açıklanan güncel tutarları ve mevzuat değişikliklerini VİMER 189 hattından kontrol edin.