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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül tarihli yazısı ile 46 tüzel kişi, 18 yatırım fonu ve 42 gerçek kişi hakkında 'mal varlıklarına tedbir' konulmasını istemişti. Piyasalarda büyük tartışmalara sebep olan kararın ardından dün akşam saatlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) gönderdiği yazı üzerine savcılık, 46 şirket ve 18 yatırım fonu hakkındaki tedbir kararlarını kaldırdı. SPK'nın savcılığa gönderdiği ve tedbir kararının kaldırılmasına neden olan yazının detayları ortaya çıktı.

SPK Başkanı’nın imzasını taşıyan resmi yazıda, Başsavcılığın "piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve haksız kazanç sağlandığına yönelik kuvvetli suç şüphesi" tespitlerine katılım sağlandığı ifade edildi. Metinde ayrıca, SPK Karar Organı'nın 17 Eylül 2026 tarihinde aldığı yaptırım kararı hatırlatılarak, 131 fonun TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerinin durdurulduğunun altı çizildi.

TÜZEL KİŞİLER VE FONLAR İÇİN YENİDEN DEĞERLENDİRME TALEBİ

Suç şüphesi barındıran tespitlere herhangi bir itiraz yöneltmeyen SPK, 26 Eylül tarihli müzekkereye atıfta bulunarak "sorumlu tüzel kişiler" ile "sorumlu fonlar" listesindeki kurumlar üzerindeki tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin yararlı olacağını söyledi.

Bununla birlikte, savcılık söz konusu şirket ve fonlar üzerindeki adli tedbirleri esnetse veya kaldırsa dahi SPK'nın idari yaptırımları geçerliliğini koruyacak. Kurulun yatırımcıyı koruma ve piyasa düzenini sağlama hedefiyle 131 fonun TEFAS'ta işleme kapatılması ve tasfiye edilmesine yönelik aldığı kararlar, savcılık sürecinden bağımsız olarak uygulanmaya devam ediyor.

ŞAHISLAR ÜZERİNDEKİ TEDBİRLER VE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Tüzel kişiler için yeniden değerlendirme talep edilirken, fon vurgununa adı karışan gerçek kişilere, şüpheli para hareketlerine ve şahsi mal varlıklarına yönelik adli incelemeler ise kesintisiz devam ediyor. Yargı makamlarının bu kritik süreçte hassas bir denge gözettiği; bir yandan suç gelirlerinin ve asıl sorumluların izini sürerken, diğer yandan mağdur yatırımcıların haklarını koruyarak piyasada yeni krizlerin ve mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedeflediği aktarılıyor.