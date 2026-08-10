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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün Türkiye genelinde elektrik üretimi tüketimin üzerinde gerçekleşti. Günlük bazda üretim 1 milyon 68 bin 369 megavatsaat olurken, tüketim 1 milyon 46 bin 257 megavatsaat olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK TÜKETİM AKŞAM SAATLERİNDE

Saatlik bazda incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 90 megavatsaat ile saat 21.00’de gerçekleşti. En düşük tüketim ise sabah saatlerinde, 07.00’de 37 bin 479 megavatsaat olarak belirlendi.

ÜRETİMDE İLK SIRADA HİDROELEKTRİK VAR

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 20,6 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 20,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 15,9 ile ithal kömür santralleri takip etti.

İHRACAT İTHALATI KATLADI

Türkiye, söz konusu günde 25 bin 83 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 2 bin 977 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. Bu veriler, dış ticarette elektrik tarafında net ihracatçı konumun sürdüğünü gösterdi.