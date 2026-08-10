Koç ve Sabancı'nın toplamını sollayan 19 çalışanlı şirket: Beklenmeyen oldu

Borsa İstanbul aylardır yatay bir seyir izlerken, aracı kurumların rapor dahi hazırlamadığı, çalışan sayısı bakımından KOBİ ölçeğindeki bazı şirketlerin hisselerindeki astronomik artışlar piyasayı şaşkına çevirdi. Katlanarak artan hisse fiyatları ve anormallikler hem analistlerin hem de para kaybeden yatırımcıların tepkisini çekiyor.