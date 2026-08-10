Borsa İstanbul aylardır yatay bir seyir izlerken, aracı kurumların rapor dahi hazırlamadığı, çalışan sayısı bakımından KOBİ ölçeğindeki bazı şirketlerin hisselerindeki astronomik artışlar piyasayı şaşkına çevirdi. Katlanarak artan hisse fiyatları ve anormallikler hem analistlerin hem de para kaybeden yatırımcıların tepkisini çekiyor.
Koç ve Sabancı'nın toplamını sollayan 19 çalışanlı şirket: Beklenmeyen oldu
Borsa İstanbul aylardır yatay bir seyir izlerken, aracı kurumların rapor dahi hazırlamadığı, çalışan sayısı bakımından KOBİ ölçeğindeki bazı şirketlerin hisselerindeki astronomik artışlar piyasayı şaşkına çevirdi. İşte Borsa'da Koç ve Sabancı'yı sollayan şirket.Cemile Kurel
Sözcü'de yer alan bilgilere göre Target noktada ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eleştirilerin odağında yer alıyor.
19 Çalışanlı Şirket, Koç ve Sabancı’nın Toplamını Geçti
Borsanın en değerli şirketleri listesindeki QNB hariç tutulduğunda, Hedef Holding Aselsan’dan sonra Borsa İstanbul’un en değerli 2’nci şirketi unvanına oturdu:
Çalışan Sayısı ve Finansal Durum:
Toplam 19 çalışanı bulunan ve yılın ilk çeyreğinde zarar açıklayan şirketin hisse fiyatı bu yıl 10’a katlandı.
Piyasa Değeri:
Fonların gözdesi haline gelen ve fiyatı hızla tırmanan şirketin piyasa değeri 800 milyar lirayı aştı.
Dev Yüzleşme:
Hedef Holding'in 800 milyar TL'lik piyasa değeri, yaklaşık 200 bin çalışanı bulunan Koç Holding ve Sabancı Holding’in toplam piyasa değerini geride bıraktı.
Ayrıca üretimi durduran Gündoğdu Gıda’nın hisse fiyatı da süreçte 6’ya katlandı.
Faktoring ve Tersane Şirketlerinde Değerleme Patlaması
Anormal fiyat hareketleri yalnızca tek bir şirketle sınırlı kalmadı:
Destek Faktoring: Borsanın en değerli 4’üncü şirketi konumuna yükselen faktoring şirketinin hisse fiyatı bu yıl 3’e katlandı.
Toplam 244 çalışanı bulunan şirket, 500 milyar liranın üzerindeki piyasa değeriyle Türkiye’nin en büyük bankalarını, inşaat devlerini ve holdinglerini geride bıraktı.
Özata Denizcilik: Borsanın en değerli 10’uncu şirketi olan tersane firmasının hisse fiyatı bu yıl tam 28 kat arttı. Çalışan sayısını 216’dan 203’e düşüren şirket, borsada 320 milyar liraya yaklaşan değerlemeyle işlem görüyor.
Uzmanlardan ve Yatırımcılardan SPK’ya Sert Tepki
Borsadaki bu sıra dışı tablodan dolayı para kaybeden yatırımcılar regülasyon eksikliğine dikkat çekerken, Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre de yaşanan duruma tepki gösterdi. Cibre, "Haftalardır SPK’nın regülasyonu bekleniyor. Piyasada önemli baskı yarattığı görülmüyor mu?" diyerek denetleyici kurumu göreve çağırdı.