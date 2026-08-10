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Ödenmeyen maaşları için Ankara’ya yürüyen Elazığ Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri, Enerji Bakanlığı önünde gözaltına alındı.

Bağımsız Maden İş Sendikası tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Madenciye yönelik işkence görüntülenmesin diye basın uzaklaştırıldı." denildi.

'HAKKIMIZI ALMADAN DÖNMEYİZ'

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eti Gümüş ve Doruk madencilik işçileri olarak tutulmayan sözlerin peşinden Ankara'ya, sorumlu Enerji Bakanlığı önünde gözaltına alındık. Yıldızlar SSS Holding, yurdun dört bir yanındaki Nesko, Doruk, Yunus Emre Termik, Eti Gümüş, Yıldız Bakır, KMK Madencilik, Söğüt Seramik, OEDAŞ, Kay Süt işletmelerine işçileri, halkı, esnafı ve belediyeleri soymuş ve Enerji Bakanlığı başta olmak üzere tüm Bakanlıklar izin vermiştir. Eti Gümüş işçisine ödemeler 6 Ağustos'ta yapılacak dediniz, Doruk Madencisine ücretsiz izinler ödenecek dediniz. Yoksunuz! Biz sözümüzün arkasında duruyoruz, ödeme olamazsa geri geleceğiz dedik ve geldik. Artık hakkımızı almadan dönmeyiz!"