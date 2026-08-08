Spot elektrik piyasasında fiyat aralığı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en düşük 175 lira, en yüksek 3 bin 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
İŞLEM HACMİ YÜZDE 32,8 DÜŞTÜ
Spot piyasada işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 32,8 azalarak 1 milyar 183 milyon 772 bin 208 lira seviyesine geriledi.
EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE
Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyatın saat 20.00’de 3 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük fiyatın ise 10.00 ve 14.00 saatlerinde 175 lira olduğu tespit edildi.
ORTALAMA FİYATLAR 2 BİN TL SEVİYESİNDE
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin:
Aritmetik ortalama fiyatı: 1980 lira 21 kuruş
Ağırlıklı ortalama fiyatı: 2 bin 48 lira 67 kuruş
olarak hesaplandı.
BUGÜNKÜ FİYATLAR DA YÜKSEK SEYRETTİ
Spot piyasada bugün için kaydedilen fiyatlar da dikkat çekti. Buna göre bir megavatsaat elektriğin fiyatı:
En yüksek: 4 bin 59 lira 2 kuruş
En düşük: 925 lira 1 kuruş
olarak gerçekleşti.
Veriler, spot elektrik piyasasında fiyat dalgalanmasının sürdüğünü ortaya koydu.