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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında fiyat aralığı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en düşük 175 lira, en yüksek 3 bin 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 32,8 DÜŞTÜ

Spot piyasada işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 32,8 azalarak 1 milyar 183 milyon 772 bin 208 lira seviyesine geriledi.

EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE

Gün öncesi piyasada yarın için en yüksek fiyatın saat 20.00’de 3 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük fiyatın ise 10.00 ve 14.00 saatlerinde 175 lira olduğu tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR 2 BİN TL SEVİYESİNDE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin:

Aritmetik ortalama fiyatı: 1980 lira 21 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyatı: 2 bin 48 lira 67 kuruş

olarak hesaplandı.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DA YÜKSEK SEYRETTİ

Spot piyasada bugün için kaydedilen fiyatlar da dikkat çekti. Buna göre bir megavatsaat elektriğin fiyatı:

En yüksek: 4 bin 59 lira 2 kuruş

En düşük: 925 lira 1 kuruş

olarak gerçekleşti.

Veriler, spot elektrik piyasasında fiyat dalgalanmasının sürdüğünü ortaya koydu.