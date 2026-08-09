Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası'nda yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerini duyurdu
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. BEDAŞ, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10 Ağustos'ta 22 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Bazı bölgelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek. İşte tam liste...Dilek Taşdemir
10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle İstanbul'un 22 ilçesinde belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?
BEDAŞ'ın açıklamasına göre kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle belirlenen saat aralıklarında gerçekleştirilecek.
Vatandaşların günlük planlarını kesinti saatlerini dikkate alarak yapmaları önem taşıyor.
BEDAŞ'ın açıklamasına göre İstanbul'da 10 Ağustos'ta elektrik kesintisi yaşanacak 22 ilçe şöyle:
Büyükçekmece
Güngören
Güngören
Sultangazi
Fatih
Sultangazi
Bayrampaşa
Büyükçekmece
Beşiktaş
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Bağcılar
Fatih
Kağıthana
Sultangazi
Zeytinburnu
Güngören
Fatih
Avcılar
Zeytinburnu
Fatih
Adalar