Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı

İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. BEDAŞ, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10 Ağustos'ta 22 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Bazı bölgelerde kesintiler 9 saate kadar sürecek. İşte tam liste...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası'nda yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerini duyurdu

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İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 2

10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle İstanbul'un 22 ilçesinde belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor.

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İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 3

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

BEDAŞ'ın açıklamasına göre kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle belirlenen saat aralıklarında gerçekleştirilecek.

Vatandaşların günlük planlarını kesinti saatlerini dikkate alarak yapmaları önem taşıyor.

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İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 4

BEDAŞ'ın açıklamasına göre İstanbul'da 10 Ağustos'ta elektrik kesintisi yaşanacak 22 ilçe şöyle:

Büyükçekmece

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İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 5

Güngören

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İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 6

Güngören

6 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 7

Sultangazi

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İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 8

Fatih

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İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 9

Sultangazi

9 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 10

Bayrampaşa

10 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 11

Büyükçekmece

11 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 12

Beşiktaş

12 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 13

Büyükçekmece

13 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 14

Büyükçekmece

14 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 15

Bağcılar

15 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 16

Fatih

16 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 17

Kağıthana

17 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 18

Sultangazi

18 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 19

Zeytinburnu

19 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 20

Güngören

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İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 21

Fatih

21 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 22

Avcılar

22 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 23

Zeytinburnu

23 25
İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 24

Fatih

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İstanbul'da elektrik kesintisi: 22 ilçenin tam listesi açıklandı - Resim: 25

Adalar

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