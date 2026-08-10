AYM’den tartışma yaratacak evlenen kadınların nüfus kaydına ilişkin karar

Karşı oyda, "İtiraz konusu kural, evlilik birliği içinde aynı hukuki durumda bulunan kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı haklı bir neden içermeyen farklı muamele oluşturmakta, kadının hukuki kişiliğini bağımsız birey olarak değğil, erkek eşin hanesine bağlı biçimde konumlandırmakta, eşler arası eşitliğe dayalı anayasal aile anlayışını zedelemekte ve uluslararası insan hakları hukukunda benimsenen kadın-erkek eşitliği standartlarıyla bağdaşmamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Diğer karşı oy gerekçesinde ise düzenlemenin kadın aleyhine ve Anayasa'nın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10. ve "Ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41. maddelerine aykırı olduğu ifade edildi ve iptali gerektiği kaydedildi.