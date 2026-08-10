F-35’ler artık sadece savaş uçağı olmayacak: İşte ezber bozan yeni sistem

EKTRA ÖZELLİK GELİYOR

Lockheed Martin tarafından açıklanan senaryoya göre füze fırlatması ilk olarak uzay tabanlı kızılötesi sensörlertarafından tespit ediliyor. Tespit edilen tehdide ilişkin veriler daha sonra entegre savunma mimarisi içerisinde diğer unsurlara aktarılıyor.

Bu aşamada F-35’ler, sensörlerinden elde ettikleri takip ve hedefleme verilerini füze savunma ağına sağlayarak tehdidin izlenmesine ve angajman zincirinin oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

Böylece F-35’in geleneksel hava-hava ve hava-yer görevlerinin yanı sıra entegre füze savunma mimarisinde diğer sistemlere veri sağlayan havadan bir sensör ve hedefleme unsuru olarak kullanılması öngörülüyor.