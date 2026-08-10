Lockheed Martin, F-35 savaş uçaklarını entegre füze savunma mimarisinde havadan takip ve hedefleme verisi sağlayan bir unsur olarak konumlandırıyor.
F-35’ler artık sadece savaş uçağı olmayacak: İşte ezber bozan yeni sistem
Lockheed Martin’in yeni mimarisinde F-35’ler, füze tehditlerini izleyen ve hedefleme verisi sağlayan savunma sistemleriyle birlikte görev yapacak. Bu veriler C2BMC üzerinden THAAD ve NGI gibi önleyicilere aktarılacak. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
SavunmaST'de yer alan habere göre, ABD merkezli savunma şirketi Lockheed Martin, farklı sensör ve önleyici sistemleri tek bir ağ altında buluşturan entegre füze savunma mimarisine ilişkin yaklaşımını açıkladı.
Şirketin ortaya koyduğu mimari; uzay tabanlı erken ihbar sensörlerinden F-35 savaş uçaklarına, komuta-kontrol altyapısından THAAD ve Yeni Nesil Önleyici’ye (NGI) kadar farklı sistemleri tek bir angajman zincirinde bir araya getiriyor.
Mimariyle bir füze tehdidinin ilk tespitinden önlenmesine kadar geçen sürenin kısaltılması ve farklı alanlardan elde edilen verilerin ortak operasyonel tabloya dönüştürülmesi amaçlanıyor.
EKTRA ÖZELLİK GELİYOR
Lockheed Martin tarafından açıklanan senaryoya göre füze fırlatması ilk olarak uzay tabanlı kızılötesi sensörlertarafından tespit ediliyor. Tespit edilen tehdide ilişkin veriler daha sonra entegre savunma mimarisi içerisinde diğer unsurlara aktarılıyor.
Bu aşamada F-35’ler, sensörlerinden elde ettikleri takip ve hedefleme verilerini füze savunma ağına sağlayarak tehdidin izlenmesine ve angajman zincirinin oluşturulmasına katkıda bulunuyor.
Böylece F-35’in geleneksel hava-hava ve hava-yer görevlerinin yanı sıra entegre füze savunma mimarisinde diğer sistemlere veri sağlayan havadan bir sensör ve hedefleme unsuru olarak kullanılması öngörülüyor.
C2BMC ÜZERİNDEN VERİLER AKTARILACAK
Farklı sensörlerden elde edilen bilgiler, Lockheed Martin tarafından geliştirilen Komuta ve Kontrol, Muharebe Yönetimi ve Haberleşme (C2BMC) sistemi üzerinden füze savunma ağındaki unsurlara dağıtılıyor.
C2BMC, farklı kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek ortak operasyonel tablonun oluşturulmasını sağlıyor. Böylece tehdide ilişkin takip ve hedefleme bilgilerinin uygun önleyici sistemlere ulaştırılması hedefleniyor.
Lockheed Martin’in açıkladığı mimaride, füze fırlatmasının uzay tabanlı sensörler tarafından tespit edilmesinin ardından F-35’lerin sağladığı takip ve hedefleme verileri C2BMC üzerinden savunma ağına aktarılıyor.
ÖNLEME AŞAMASINDA DEVREYE GİRECEK!
Angajman zincirinin son aşamasında ise THAAD anti-balistik füzeleri ile Yeni Nesil Önleyici (Next Generation Interceptor/NGI) yer alıyor.
Bu yapıyla uzaydan gerçekleştirilen ilk tespit, F-35’lerin sağladığı takip ve hedefleme verileriyle desteklenirken C2BMC üzerinden oluşturulan operasyonel tablo önleyici sistemlere ulaştırılıyor.
Lockheed Martin, söz konusu yaklaşımın kara, hava, deniz, uzay ve siber alanlardaki sistemlerden elde edilen verilerin tek bir savunma mimarisi içerisinde kullanılmasını sağlayacağını belirtiyor.
Lockheed Martin, entegre mimaride yer alan teknolojilerin yalnızca geleceğe yönelik bir konsept veya prototip olmadığını vurguladı.
Şirket, söz konusu sistemlerin halihazırda askeri kullanıcıların hizmetine sunulan, operasyonel kullanıma yönelik olgun ve ölçeklenebilir teknolojilerden oluştuğunu ifade etti.
Lockheed Martin’e göre gelecek nesil füze savunmasında temel hedef, birbirinden bağımsız çalışan platformları yalnızca birbirine bağlamak değil, tehditlerin tespit edilmesinden önlenmesine kadar geçen karar ve angajman süresini mümkün olduğunca kısaltmak olacak.