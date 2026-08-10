Almanya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever’in Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Cansever son yolculuğuna uğurlanıyor: Ünlü sanatçının cenaze programı belli oldu
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Ünlü sanatçının cenaze programı belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Almanya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever’in Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Almanya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever’in cenaze töreninin tarihi açıklandı.
Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı,
12 AĞUSTOS'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Cansever’in Veles’te bulunan aile mezarlığına defnedilecek.
CANSEVER KİMDİR?
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, gerçek adıyla Dzansever Dalipova, 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde dünyaya geldi. 1990'lı yıllardan itibaren müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren sanatçı, kendine özgü yorumu ve Roman müziği ile arabeski harmanlayan tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Cansever, müzik kariyerine 1992 yılında Kuzey Makedonya'da çıkardığı ilk albümüyle başladı. Türkiye'de ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programına katılmasıyla tanındı. Programda seslendirdiği “Kara Çadır” türküsü, sanatçının Türkiye'deki kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.