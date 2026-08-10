Cansever son yolculuğuna uğurlanıyor: Ünlü sanatçının cenaze programı belli oldu

CANSEVER KİMDİR?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, gerçek adıyla Dzansever Dalipova, 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde dünyaya geldi. 1990'lı yıllardan itibaren müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren sanatçı, kendine özgü yorumu ve Roman müziği ile arabeski harmanlayan tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.