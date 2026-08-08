İki ay süren yatay seyir ve ons başına 4.000 dolar seviyesindeki desteğin test edilmesinin ardından altın piyasası sert bir yukarı yönlü ivme yakaladı.
Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu
Spot altın fiyatları, 4.344 dolara ulaştı. Ons altın rekor haftayı geride bırakırken, analistler enflasyon verileri öncesinde yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyarıyor. Dev İngiliz şirketi FxPro analistleri ise, altının seneyi nasıl bitireceğine dair ipucu niteliğinde bir rakam verdi.Utku Beycan
Geçtiğimiz cuma gününe kıyasla yüzde 7’nin üzerinde değer kazanan spot altının onsu 4.344 dolar seviyesine kadar yükseldi.
Yükselişin arkasındaki temel etken, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan ve beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verileri oldu.
Ekonomistlerin 85 bin istihdam artışı öngördüğü temmuz ayında, ekonominin 23 bin iş kaybettiği bildirildi.
Öte yandan mayıs ve haziran aylarına ait verilerde de aşağı yönlü revizyona gidildi.
İşsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine gerilese da uzmanlar bu durumun, iş arayanların iş gücü piyasasından çekilmesinden kaynaklandığına dikkat çekiyor.
Resmî veriler öncesinde tarafından paylaşılan özel sektör istihdam raporu da zayıf seyre işaret etmişti.
Özel sektörün geçtiğimiz ay sadece 44 bin yeni istihdam sağladığının açıklanması, altının ons fiyatını ilk kez 4.200 dolar seviyesinin üzerine taşımıştı.
Ekonomik büyümenin ana unsurlarından biri olan iş gücü piyasasındaki yavaşlama, piyasaların Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz politikasına dair öngörülerini değiştirdi.
CME FedWatch verilerine göre, veriler öncesinde yüzde 60 olarak fiyatlanan eylül ayı 25 baz puanlık faiz artış ihtimali, açıklanan raporların ardından yüzde 42 seviyesine geriledi.
GivTrade Teknik Analisti Waleed Said, mevcut durumun altın ve piyasalar açısından olumlu ancak enflasyonist baskılar nedeniyle Fed için zorlayıcı olduğunu ifade ederek, merkez bankasının enflasyon kontrolüne odaklanmak zorunda kalacağını belirtti.
Piyasa uzmanları, rekor yükselişe rağmen temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. BCA Research Baş Emtia Stratejisti Roukaya Ibrahim, 4.000 dolar seviyesinin önemli bir alım fırsatı sunduğunu fakat mevcut seviyelerde yatırımcıların sabırlı davranması gerektiğini kaydetti.
Ibrahim, Fed'in birincil hedefinin istihdamdan ziyade enflasyon olduğunu ve yaklaşan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin altın fiyatlarının yönünde belirleyici olacağını vurguladı.
FOREX.com Piyasa Analisti Fawad Razaqzada ise tek bir istihdam raporunun altın üzerinde uzun vadeli bir etki yaratmayabileceğini; petrol fiyatları ile yüksek enflasyonun Fed'i sıkılaşma politikasına devam etmeye zorlayabileceğini belirtti.
MKS PAMP Araştırma ve Metal Stratejisi Başkanı Nicky Shiels de hızlı yükselişin ardından kar satışları gelebileceğine işaret ederek, altının 4.500 dolar seviyesini aşabilmesi için gelecek haftaki TÜFE verilerinin beklentilerin altında kalması gerektiğini ifade etti.
Gelecek hafta açıklanacak ABD TÜFE, ÜFE ve perakende satış verileri, altın piyasasındaki yönün belirlenmesinde kritik rol oynayacak.
FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, 4.400 dolar bandında seyreden altının 4.500 dolar seviyesini test edebileceğini ancak enflasyon baskıları nedeniyle yükselişin sınırlı kalabileceğini belirtti.
Kuptsikevich şu ifadeleri kullandı:
“Her şey göz önüne alındığında, önümüzdeki hafta altın piyasasında ilginç bir mücadele bekliyoruz. ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından mücadele daha da yoğunlaşacak.”
“4.500 seviyesine ulaşmak nispeten kolay olabilir, ancak bunun ötesinde çok önemli bir çekişmeye hazırlıklı olmalıyız.”