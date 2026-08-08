Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu

Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu

Spot altın fiyatları, 4.344 dolara ulaştı. Ons altın rekor haftayı geride bırakırken, analistler enflasyon verileri öncesinde yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyarıyor. Dev İngiliz şirketi FxPro analistleri ise, altının seneyi nasıl bitireceğine dair ipucu niteliğinde bir rakam verdi.

Utku Beycan Utku Beycan
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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 1

İki ay süren yatay seyir ve ons başına 4.000 dolar seviyesindeki desteğin test edilmesinin ardından altın piyasası sert bir yukarı yönlü ivme yakaladı.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 2

Geçtiğimiz cuma gününe kıyasla yüzde 7’nin üzerinde değer kazanan spot altının onsu 4.344 dolar seviyesine kadar yükseldi.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 3

Yükselişin arkasındaki temel etken, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan ve beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verileri oldu.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 4

Ekonomistlerin 85 bin istihdam artışı öngördüğü temmuz ayında, ekonominin 23 bin iş kaybettiği bildirildi.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 5

Öte yandan mayıs ve haziran aylarına ait verilerde de aşağı yönlü revizyona gidildi.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 6

İşsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine gerilese da uzmanlar bu durumun, iş arayanların iş gücü piyasasından çekilmesinden kaynaklandığına dikkat çekiyor.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 7

Resmî veriler öncesinde tarafından paylaşılan özel sektör istihdam raporu da zayıf seyre işaret etmişti.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 8

Özel sektörün geçtiğimiz ay sadece 44 bin yeni istihdam sağladığının açıklanması, altının ons fiyatını ilk kez 4.200 dolar seviyesinin üzerine taşımıştı.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 9

Ekonomik büyümenin ana unsurlarından biri olan iş gücü piyasasındaki yavaşlama, piyasaların Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz politikasına dair öngörülerini değiştirdi.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 10

CME FedWatch verilerine göre, veriler öncesinde yüzde 60 olarak fiyatlanan eylül ayı 25 baz puanlık faiz artış ihtimali, açıklanan raporların ardından yüzde 42 seviyesine geriledi.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 11

GivTrade Teknik Analisti Waleed Said, mevcut durumun altın ve piyasalar açısından olumlu ancak enflasyonist baskılar nedeniyle Fed için zorlayıcı olduğunu ifade ederek, merkez bankasının enflasyon kontrolüne odaklanmak zorunda kalacağını belirtti.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 12

Piyasa uzmanları, rekor yükselişe rağmen temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. BCA Research Baş Emtia Stratejisti Roukaya Ibrahim, 4.000 dolar seviyesinin önemli bir alım fırsatı sunduğunu fakat mevcut seviyelerde yatırımcıların sabırlı davranması gerektiğini kaydetti.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 13

Ibrahim, Fed'in birincil hedefinin istihdamdan ziyade enflasyon olduğunu ve yaklaşan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin altın fiyatlarının yönünde belirleyici olacağını vurguladı.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 14

FOREX.com Piyasa Analisti Fawad Razaqzada ise tek bir istihdam raporunun altın üzerinde uzun vadeli bir etki yaratmayabileceğini; petrol fiyatları ile yüksek enflasyonun Fed'i sıkılaşma politikasına devam etmeye zorlayabileceğini belirtti.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 15

MKS PAMP Araştırma ve Metal Stratejisi Başkanı Nicky Shiels de hızlı yükselişin ardından kar satışları gelebileceğine işaret ederek, altının 4.500 dolar seviyesini aşabilmesi için gelecek haftaki TÜFE verilerinin beklentilerin altında kalması gerektiğini ifade etti.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 16

Gelecek hafta açıklanacak ABD TÜFE, ÜFE ve perakende satış verileri, altın piyasasındaki yönün belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 17

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, 4.400 dolar bandında seyreden altının 4.500 dolar seviyesini test edebileceğini ancak enflasyon baskıları nedeniyle yükselişin sınırlı kalabileceğini belirtti.

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 18

Kuptsikevich şu ifadeleri kullandı:

“Her şey göz önüne alındığında, önümüzdeki hafta altın piyasasında ilginç bir mücadele bekliyoruz. ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından mücadele daha da yoğunlaşacak.”

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Dev İngiliz şirketi altında rakam verdi: Altının 2027’yi bitireceği seviye belli oldu - Resim: 19

“4.500 seviyesine ulaşmak nispeten kolay olabilir, ancak bunun ötesinde çok önemli bir çekişmeye hazırlıklı olmalıyız.”

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