Türkiye’de dün günlük bazda 861 bin 984 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 810 megavatsaat oldu.

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE ZİRVE SAAT BELLİ OLDU

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 640 megavatsaatle saat 20.00’de gerçekleşti.

Türkiye’de elektriğin en çok tüketildiği saat açıklandı (28 Eylül 2026) - Resim : 1

Günün en düşük elektrik tüketimi ise 30 bin 729 megavatsaatle saat 05.00’te kayıtlara geçti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE RÜZGAR İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 24,1 ile rüzgar enerjisi santrallerinin oldu.

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Rüzgar enerjisini yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye’de elektriğin en çok tüketildiği saat açıklandı (28 Eylül 2026) - Resim : 3

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATINDA DA BULUNDU

Türkiye, dün 21 bin 336 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 2 bin 144 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.