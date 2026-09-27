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Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük 240 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 321 lira 33 kuruş oldu.

En düşük fiyat ise saat 03.00'te 240 lira olarak tespit edildi.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ YÜZDE 80,8 ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 80,8 artarak 1 milyar 574 milyon 562 bin 547 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 125 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 264 lira 67 kuruş oldu.

BUGÜNÜN ELEKTRİK FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük ise 170 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.